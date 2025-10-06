Почему осенью растет число аварий на дорогах

Октябрь — это такой подвох, когда уже не лето, но еще и не зима. Дороги часто мокрые, световой день становится короче, а солнце висит низко и слепит утром и вечером. Стекла и зеркала быстро пачкаются. К этому добавляется туман и мелкий дождь, из-за которых кажется, что машины едут ближе друг к другу. Если дождь идет вечером, еще появляются блики, которые очень мешают видеть дорогу, — рассказал Шкуматов сайту Life.ru.

© runews24.ru

Мелочи вроде грязных зеркал и запотевших стекол еще больше ухудшают обзор и замедляют реакцию. Многие водители продолжают ездить так же быстро, как летом, не понимая, что сцепление с дорогой уже хуже.

Листья на асфальте делают повороты и пешеходные переходы особенно скользкими — на них опасно резко поворачивать или тормозить. А в некоторых местах уже появляются первые тонкие ледяные «подушки» — на мостах и развязках. Давление в шинах снижается, резина остывает, а многие еще не поменяли летние шины на зимние.

«Если коротко: в октябре привычки водителей перестают соответствовать реальной ситуации на дороге. Инфраструктура та же, а дорога ведет себя иначе, поэтому ошибки теперь обходятся дороже», — подытожил эксперт.

Чтобы избежать штрафов и снизить риск дорожно-транспортных происшествий, важно менять резину вовремя. Шипованная зимняя резина обязательна с 1 декабря по 1 марта, а в северных регионах этот срок может продлиться до апреля или мая в зависимости от погоды.