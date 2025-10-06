Почему проблема праворульных авто уйдет сама собой

Российский автомобильный рынок переживает не самые простые времена. Компании и производители пытаются всячески спасти ситуацию. Они предлагают покупателям скидки, субсидии и рассрочку. Но спрос на новые машины все равно падает.

© РИА Новости

В этом году рынок может не преодолеть даже отметку в миллион проданных экземпляров.

Причина, как полагает эксперт Егор Васильев, которого цитирует "Автовзгляд", кроется в том, что потребители не хотят тратить большие деньги на то, что раньше стоило гораздо дешевле, и на этом фоне растет популярность подержанных иномарок, в том числе праворульных, что вызывает недовольство у некоторых игроков рынка.

Традиционно объем реализаций б/у легковушек в 5-6 раз превышает продажу новых. В последнее время эта дистанция еще сильнее увеличилась. Это наносит ущерб отрасли, поскольку автосалоны и их продукция обеспечивают занятость и стабильный доход дилерского сообщества, в то время как на вторичном рынке деньги и машины перемещаются между гражданами, минуя их. И даже с учетом того, что средний возраст парка легковых машин в стране на данный момент составляет 15,5 года, люди продолжают покупать авто с пробегом.

Некоторые инициативы, принимаемые в данный момент, направлены на стимулирование покупки новых. Однако, оглядываясь на цены, многие такую покупку не могут себе позволить.

Впрочем, появившаяся ранее идея о запрете "праворулек" на дорогах вызывает вопросы. Статистика аварий с такими авто не всегда объективна, так как часто проблема в их владельцах, не уделяющих должного внимания обслуживанию, отмечает Васильев.

Он подчеркнул, что стиль вождения на Дальнем Востоке и за Уралом также вызывает опасения из-за пренебрежения ПДД, но запрет таких машин вряд ли исправит ситуацию. Поскольку популяризация иномарок с рулем в "бардачке" весьма сильна.

Отметил эксперт и другой немаловажный нюанс. Легендарное качество машин из Японии потихоньку сходит на нет, и ранее надежные кроссоверы и хэтчбеки теперь имеют неплохой, но крайне ограниченный ресурс. Вместе с тем неизбежны поломки, высокие цены на детали, а это значит, что в будущем интерес к ним охладеет, эти сами машины вымрут как класс в России, подытожил Васильев.