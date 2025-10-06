Solaris HC прошел разбор "За рулем": чем кроссовер отличается от Hyundai Creta

Журнал "За рулем" попытался выяснить, чем выпускаемые сегодня Solaris HC отличаются от Hyundai Creta, которые производились в России по 2022 год.

© Российская Газета

Осмотр кроссовера питерской сборки эксперт начал с внешности. Качество покраски - на том же уровне: видимые поверхности обработаны хорошо, а в скрытых полостях слой заметно тоньше. Все точно так же, как было у Creta.

Стекла - производства завода "Бор Стекло", шины - китайские Nexen. Эти комплектующие ничем не отличаются от тех, что ставились на Hyundai Creta. Обозреватель отметил, что резина выпущена в конце лета 2021 года, то есть она - из складских запасов.

Блоки управления - Hyundai/Kia, вакуумный усилитель тормозов - Mando, двигатель - двухлитровый атмосферник китайского производства. По этим пунктам спецификация Solaris HC полностью соответствует спецификации Hyundai Creta.

Отдельное внимание эксперт обратил на один из хомутов патрубков - он покрыт ржавчиной, что, по его мнению, свидетельствует о долгом хранении на складе.

Таким образом, Solaris HC - это фактически та же Creta, собранная из тех же деталей.

Купить Solaris HC можно с передним или полным приводом, двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, в сочетании с "механикой" или классическим "автоматом". Цены на кроссовер варьируются от 1 979 000 до 3 534 000 рублей.