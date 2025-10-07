Эксперт рассказал, как технологии «находят» на вторичном рынке лучшие варианты. Российский рынок подержанных автомобилей в 2025 году продолжает приспосабливаться к нестабильным экономическим условиям. На его состояние напрямую влияют несколько факторов, среди которых сохраняющаяся высокой ключевая ставка Центробанка, растущий утилизационный сбор и нестабильный курс рубля.

В такой обстановке рынок не демонстрирует роста, находясь в состоянии стагнации или показывая незначительные колебания. Если продажи новых машин частично поддерживаются государственными субсидиями, то сектор автомобилей с пробегом такой помощи не имеет. Результаты первого квартала этого года только подтверждают эту нестабильность.

Ежегодное количество сделок купли-продажи остаётся на отметке примерно 5,5 миллионов единиц, фиксируя очень слабый рост. При этом вторичный рынок по-прежнему доминирует в общем объёме продаж, занимая более 70%. Средняя стоимость машин продолжает испытывать колебания, находясь под давлением двух факторов — растущих цен на новые автомобили и увеличения числа доступных китайских моделей.

Невозможно не отметить формирование новых трендов. После нескольких лет активных продаж машины из Китая начали массово появляться в объявлениях о продаже автомобилей с пробегом. Пока их доля невелика и составляет, по информации портала Авто.ру, от 5% до 6%. Если предложение будет увеличиваться быстрее, чем спрос, это может оказать понижающее давление на общий уровень цен, считают эксперты сервиса.

Значимой проблемой становится дефицит качественных автомобилей возрастом до 5 лет, который формируется по двум основным причинам. С одной стороны — владельцы автомобилей ушедших с российского рынка западных производителей не горят желанием продавать свой проверенный временем транспорт, с другой — китайские автомобили ещё не в достаточном количестве заполнили этот сегмент. Ситуацию осложняет общая тенденция к старению всего автопарка страны.

Аналитики ожидают, что в ближайшие 2-3 года общий объём рынка останется без существенных изменений, но его структура продолжит трансформироваться. Автопарк будет стареть ещё сильнее, а борьба за клиента между дилерами и профессиональными продавцами сместится в плоскость предоставления лучшего сервиса и дополнительных гарантий.

В этих условиях активная цифровизация рынка работает на потенциального покупателя. Так, портал Авто.ру внедрил специальные инструменты — например, открытый профиль, статусы PRO и «Проверенный продавец», — которые мотивируют «перекупов» работать в открытую. Модерация проверяет не только актуальность цен и достоверность объявлений, но и самих продавцов, подтверждая их реальность и надёжность.

Другое направление — повышение качества сервиса. В дилерских центрах растёт роль клиентского опыта, который подкрепляется цифровыми инструментами. Отраслевой независимый критерий уровня сервиса дилерских центров — Индекс клиентского сервиса Авто.ру (ИКС) — учитывает мнения реальных клиентов о консультации, экспертизе персонала и общей удовлетворенности работой дилера. Основной приоритет классифайдов — обеспечить условия безопасности. Служба модерации с помощью самых передовых инструментов отслеживает подозрительную активность и реагирует на 100% обращений пользователей.

Для официальных дилеров и крупных профессиональных продавцов комплексные цифровые сервисы, которые объединяют в одном месте подбор автомобиля, проверку его истории и организацию безопасной сделки, становятся приоритетным инструментом. Особую важность приобретают интегрированные платформы, например, сервис eКредит, позволяющий оформлять автокредиты прямо в салоне за считанные минуты. Подобные решения снижают издержки и риски, что становится решающим преимуществом в условиях дорогих кредитов и делает покупку автомобиля с пробегом более спокойной и предсказуемой процедурой.