Автоэксперт объяснил разницу между шипованной и липучей резиной

Автоэксперт, член рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, что зимой на липучей резине лучше ездить в городских условиях, где хорошо чистят дороги.

«На шипованных колёсах нужно ездить там, где есть снежный накат, гололёд или снег плохо убран», — объяснил он в беседе с агентством «Татар-информ».

Ездить на шипованной зимней резине по асфальту рискованно. Водителям стоит учитывать, что тормозной путь автомобиля в таких условиях существенно увеличивается, добавил Попов.

