Импорт автомобилей с пробегом в Россию продолжает бить рекорды

Российский рынок подержанных иномарок демонстрирует уверенный рост и устанавливает новые рекорды. По итогам сентября в страну было ввезено 48 430 легковых автомобилей с пробегом, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 13,5%, а также оказался на 6% выше, чем в августе текущего года. Такие данные привёл аналитик Сергей Целиков.

Эксперт подчеркнул, что текущий результат стал новым рекордным значением за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум был зафиксирован в минувшем июле, когда в страну ввезли 47 279 автомобилей.

Основным поставщиком подержанных машин остаётся Япония, на долю которой пришлось более 43% всего сентябрьского импорта. Дальний Восток продолжает массово скупать праворульные машины разного «возраста». При этом устойчивую положительную динамику демонстрируют Южная Корея и Китай, чьи доли в сентябре составили 22,8% и 17,2% соответственно. Из этих стран импортёры предпочитают заказывать более «молодые» автомобили, чей возраст не превышает 3-4 лет.

Среди других стран-поставщиков Целиков отмечает Грузию (7,7%), Белоруссию (3%) и Объединённые Арабские Эмираты (2,3%). Эксперт сообщил, что среди общего объёма ввозимого импорта начала расти доля относительно новых автомобилей. На них пришлось более 70% всего сентябрьского ввоза — 34 500 машин в возрасте от 3 до 5 лет.

«Это фактическая альтернатива новым китайским и российским маркам», — считает Целиков.

Рейтинг самых популярных импортируемых брендов возглавила Toyota (8 967 единиц), за ней расположились Honda (7 267) и BMW (4 524). Также в первую «десятку» вошли Kia (3 687), Volkswagen (3 002), Hyundai (2 679), Mercedes-Benz (2 572), Audi (1 752), Nissan (1 618) и Mazda (1 384).