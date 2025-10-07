Тест-драйв внедорожника Tank 700: он бросает вызов «Гелику»

Китайская марка Tank – это отделение концерна Great Wall Motor, которое занимается исключительно внедорожниками. В России уже зарекомендовал себя компактный Tank 300, многие экс-владельцы «Лэнд Крузеров» пересели на крупные Tank 500, добавилось и промежуточное звено в виде «четырехсотки». Не хватало только статусного флагмана, но это тоже исправили. Чем Tank 700 будет завлекать клиентов премиум-сегмента?

© Quto.ru

В первую очередь – внешностью! Не будем показывать пальцами, все и так прекрасно понимают, в какой машине черпали вдохновение дизайнеры, создавая Tank 700. Характерные рубленые формы с плоскими панелями, светодиодные кружки в фарах, расположенные снизу небольшие горизонтальные фонари.

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

А уж в обвесе (прерогатива версии Tank 700 Edition One) он особенно похож на «заряженные» версии «Гелика» от спортивного отделения AMG. Причем в отделке используется самый что ни на есть настоящий углепластик, никакой бутафории!

Но у нас на тесте побывала новая комплектация Tank 700 Hi-Performance. Силовая установка – та же, что и у Edition One, а вот внешне он отличается от обычных «семисоток» только 22-дюймовыми колесами и дополнительным лючком для зарядки. Гибридный!

Сердце «гибрида» - трехлитровый бензиновый V6 (такой же, как у «Тэнка» 500), к которому пристыкован 9-ступенчатый «автомат» со встроенным в него электродвигателем. Суммарная отдача впечатляет – 517 л.с. и аж 800 Нм крутящего момента! Не то чтобы это сильно подсластит налоговую пилюлю владельцам, но мощность для расчета берется не пиковая, а 30-минутная – это 422 л.с.

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

Но в сиденье Tank 700 не впечатывает – сказывается огромная масса (снаряженная – 3190 кг!), да и в целом машина настроена больше на плавный старт с места. При этом ускорение очень напористое, разгон до сотни составляет всего 5,9 секунды. И соседи по потоку смотрят с удивлением на то, как огромный (длиной 5090 мм) внедорожник улетает вперед со светофора. Несмотря на приличные габариты, управлять «семисоткой» очень легко – высокая посадка позволяет раньше видеть дорожную обстановку, огромные «лопухи» зеркал и плоские стекла снимают любые проблемы с обзорностью. Разумеется, есть и набор ассистентов с системой контроля «слепых» зон и камеры кругового обзора.

А ещё гибридная силовая установка делает движение очень плавным – электромотор сглаживает все переходные моменты в трансмиссии. Надо быстро ускориться – Tank 700 тут же следует за педалью газа без рывков и ожидания, пока «автомат» скинет несколько ступеней. Если ездить спокойно, то Tank 700 может и вовсе передвигаться лишь на электричестве – китайцы заявляют, что батареи на 37 киловатт-часов хватит на пробег до 100 километров. Но в реальности, конечно, запас аккумулятора тает на глазах.

Впрочем, от ДВС он «питается» достаточно быстро – тем более, можно выбрать режим принудительной зарядки и выбрать, какой будет поддерживаться минимальный процент в батарее. Или подключить Tank 700 к розетке – разъем GB/T может «сотрудничать» и с мощными станциями постоянного тока (тогда от 10 до 80% можно набрать всего за 22 минуты).

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

Расход топлива, конечно, у «семисотки» огромный – сказывается масса. Без учета электричества заявлено 10,6 л/100 км, но эти данные взяты по устаревшему циклу NEDC, а если регулярно «топить» на правую педаль или стоять в пробках, то нужно рассчитывать на 17-20 л/100 км. Бензин – строго «95-й», в этот V6 китайцы не рекомендуют лить «92-й».

Так что 85-литровый бак (у версии без гибридной силовой установки – 100 литров) Tank 700 «выпивает» быстро. Но ездить на нем приятно – и не только из-за динамики или хорошей обзорности. Как ни странно, Tank 700 очень легко управляется – о том, что едешь на огромном рамном внедорожнике напоминает только уже упомянутая высокая посадка. С поворотами он справляется играючи, да и к эффективности тормозов вопросов нет.

Внутри при этом очень тихо – по шумоизоляции соперничать с «семисоткой» смогут лишь единичные модели. Из-под капота едва пробивается рокот бензинового V6, а широкие шины не «голосят» даже на шершавом асфальте.

Неплохо работает пневмоподвеска, которая успешно гасит в своих недрах не только всякие мелкие неровности или волны покрытия, но и ямы с острыми краями, стыки, рельсы и заплатки. А грунтовки она буквально разглаживает! Впрочем, главный ограничитель на таких дорогах – это 22-дюймовые колеса.

Так что для бездорожья лучше выбрать обычный Tank 700, без «гибрида». Почему? А он даже в высшей комплектации Superior «идет» на 20-дюймовых колеса с очень «пухлыми» шинами размерности 275/60 R20! На пробу взяли и такой Tank 700.

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

Плавность хода у него хороша даже без пневмоподвески, а по грунтовкам можно мчать вообще не объезжая ямы. Энергоемкость амортизаторов вызывает уважение, а хорошие углы въезда (32 градуса) и съезда (22,5 градуса) позволяют не слишком церемониться и с косогорами. К тому же, без «гибрида» Tank 700 значительно легче – 2850 кг.

Разумеется, Tank 700 не растерял своих внедорожных способностей, несмотря на статус флагманской модели. Все серьезно – 3 блокировки дифференциалов, клиренс 255 мм, понижающий ряд, металлическая защита двигателя и раздаточной коробки.

Плюс солидный электронный арсенал – в экспертном меню можно выбрать, какие системы будут включены, а предустановленные режимы действительно хорошо подобраны под соответствующее покрытие – снег, грязь, песок.

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

Вот только как потом садиться в этот роскошный интерьер после внедорожных вылазок? Независимо от комплектации салон отделан мягкой кожей наппа, а какие изысканные цвета! Можно выбрать контрастный черно-белый вариант, либо коричневый, «карамельный» и даже красный!

С оснащением – полный порядок. Массаж и вентиляция не только спереди, но и сзади. Разумеется, есть электроприводы сидений, мощная аудиосистема, удобная полочка на центральном тоннеле с беспроводной зарядкой, весь набор подушек безопасности, проекционный экран и классный мультимедийный комплекс с 16-дюймовым экраном.

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

Система хороша – грузится быстро, работает без сбоев, радует логичным меню и хорошей русификацией. И, конечно же, умеет «цеплять» без провода смартфоны через Android Auto и Apple CarPlay. Есть и приложение GWM Connection для удаленного управления некоторыми функциями машины – например, можно завести двигатель, чтобы прогреть салон.

Еще один жирный плюс интерьера Tank 700 – в нем есть кнопки! Ими можно управлять климатической установкой и даже включать подогрев и вентиляцию сидений. Сейчас, когда в подавляющем большинстве машин все зашито в недра сенсорных экранов, это особенно ценно.

Так что статус флагманской модели Tank 700 демонстрирует уверенно – у него дорогой салон, брутальный дизайн, а по динамике с ним не может соперничать ни один другой Tank. И все это – с выдающимися возможностями на бездорожье.

© Tank

Но за такие способности придется заплатить немалые деньги. Базовый Tank 700 Premium стоит 9 499 000 рублей, а к версии Hi-Performance вообще не подойдешь без 11 миллионов на счете. Tank 700 Edition One с обвесом и отделкой из углепластика тянет и вовсе на 12 499 000 рублей.