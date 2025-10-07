Названы десять самых надежных седанов Lexus

Автомобили Lexus пользуются уважением не только за свое качество и долговечность, но и за впечатляющую динамику. Специалисты портала HotCars рассказали о седанах марки на вторичном рынке, которые сочетают эти качества и при этом имеют доступную цену.

© Российская Газета

Лидером рейтинга, по мнению экспертов, стал Lexus LS в кузове XF40. Этот автомобиль выпускался с 2007 по 2017 годы и сейчас доступен на вторичном рынке в среднем за 19 856 долларов, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей. В России стоимость схожих экземпляров составляет около 1 100 000 рублей.

Седан предлагался как с классическим бензиновым двигателем V8 объемом 4,6 литра, так и с гибридной силовой установкой, включающей 5,0-литровый V8 и электромотор. В результате совокупная мощность составляет 439 лошадиных сил. Разгон от 0 до 60 миль в час (97 км/ч) занимал всего 5,4 секунды.

На втором месте рейтинга оказался Lexus IS первого поколения (XE10), который в среднем оценивается в 15 779 долларов (примерно 1,3 млн рублей). Это была первая компактная машина бренда, считающаяся одним из лучших Lexus за всю историю. На североамериканском рынке модель предлагалась с двумя вариантами силовых установок: 2,0-литровым рядным двигателем 1G-FE или 3,0-литровым мотором 2JZ-GE.

Замыкает тройку лидеров Lexus GS в кузове S160. Эксперты отмечают, что это один из самых узнаваемых старых седанов марки, который можно приобрести в среднем за 14 387 долларов (1,2 млн рублей на вторичном рынке). Автомобиль предлагался с несколькими вариантами силовых установок, включая 4,0-литровый силовой агрегат мощностью 300 л. с. и 4,3-литровый мотор с аналогичной мощностью. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.

В топ-10 также вошли такие модели, как Lexus LS (XF10), Lexus IS (XE20), Lexus LS (XF20), Lexus ES (XV30), Lexus GS (S140), Lexus ES (XV20) и Lexus EX (XV10).

Ранее "РГ" рассказывала о самых надежных дизельных машинах в России.