Частники, перекупщики и дилеры: на кого можно рассчитывать на «вторичке»

Эксперт назвал главное отличие покупки машины у частника, перекупщика и дилера. Вторичный автомобильный рынок делится на три основные группы участников, и их главное различие заключается в степени ответственности, которую они готовы нести перед клиентом, заявил редакции Quto коммерческий директор Авто.ру Даниил Шкурыгин.

Наибольшее число сделок сегодня заключают частные продавцы. Если размер процентной ставки останется неизменным, их присутствие на рынке подержанных машин будет увеличиваться, что подтверждается тенденцией последних двух лет. Однако этот сегмент связан с самыми высокими рисками для покупателей. Нужно понимать, что после оформления такой покупки никакие гарантии не предоставляются, а сам парк машин крайне неоднороден — можно найти экземпляры в очень хорошем состоянии, так и с большой вероятностью наткнуться на автомобиль в неудовлетворительном состоянии.

Сообщество профессиональных продавцов также нельзя назвать однородным. Здесь есть те, кто работает неофициально, имитируя частных лиц, и перенимают все сопутствующие этому риски. Одновременно с этим укрепляются позиции другой группы — «перекупов», кто ведёт бизнес прозрачно и открыто заявляет о своей профессиональной деятельности. Их подход к делу напоминает дилерский: они нацелены на извлечение прибыли за счёт хорошей репутации и высокого оборота, поэтому заинтересованы в реализации качественного товара, не вызывающего нареканий после продажи. Зарабатывают такие игроки на перепродаже, а также на оказании услуг по независимой оценке и юридическому сопровождению сделок.

Кардинальное отличие официальных дилеров от частных лиц и недобросовестных перекупщиков заключается в законодательно закрепленной ответственности. Состояние автомобиля фиксируется в специальной диагностической карте, а утаивание любых недостатков приводит к прямым финансовым издержкам, включая выплату компенсации клиенту. Таким образом, хотя у дилерских центров тоже могут встречаться машины с разной историей, их основное преимущество в том, что покупатель получает полную информацию о техническом состоянии транспортного средства до момента покупки или получает право предъявить претензию по факту сделки.