Целесообразно ли полностью запрещать вождение людям с аутизмом

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые ограничения, касающиеся вождения автомобиля для определенных групп граждан. Важным моментом этих изменений стало включение расстройств аутистического спектра (РАС), включая синдром Аспергера, в список психических расстройств, запрещающих управление транспортными средствами.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс и множество обсуждений о законности и целесообразности таких мер. RuNews24.ru обратился за разъяснениями к Якову Якубовичу, эксперту по социально-экономической политике

Новые меры основаны на идее обеспечения безопасности дорожного движения. Правительство полагает, что некоторые особенности РАС, такие как трудности с быстрой обработкой сенсорной информации и проблемы с реакцией на нестандартные ситуации, могут угрожать безопасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Однако важно учитывать, что расстройства аутистического спектра представляют собой широкий спектр состояний с различными проявлениями.

«Многие люди с синдромом Аспергера успешно управляют автомобилем, соблюдая правила и демонстрируя высокую степень внимательности на дороге. Ключевым моментом является не сам диагноз, а то, каким образом он влияет на конкретные когнитивные функции. Законодательное сокращение прав целой группы людей представляется излишне жестким. Более подходящим решением могла бы стать индивидуальная оценка способностей каждого человека по результатам специальных тестов и экзаменов», - поделился мнением Яков Якубович.

Сравнение подходов в разных странах показывает, что некоторые страны (например, Великобритания, Германия) практикуют индивидуальную оценку водителей с психическими расстройствами, обеспечивая более гибкие условия. Введение тотального запрета может вызвать волну критики со стороны правозащитных организаций и сообществ людей с РАС, что может привести к стигматизации и ущемлению прав тех, кто способен безопасно управлять автомобилем.

Эксперт Якубович отметил: "Тотальный запрет для целой категории диагнозов, таких как РАС, кажется, слишком упрощенным и жестоким решением. Это не учитывает индивидуальности каждого человека и может затронуть права людей, которые вполне могут быть компетентными водителями. Я считаю, что более разумным подходом была бы разработка индивидуальных тестов и оценок, которые позволяли бы учитывать особенности психического состояния, а не просто выставлять ярлык. Это также потребует создания специальной инфраструктуры, но в конечном итоге это может помочь улучшить ситуацию на дорогах, не нарушая прав людей".

Изменения в законодательстве о вождении автомобилей для граждан с расстройствами аутистического спектра поднимают множество вопросов. Обязательно стоить задуматься о соблюдении прав человека и о том, насколько адекватным является подход к оценке водителей с психическими расстройствами. Важно найти баланс между безопасностью на дорогах и правами людей, которые могут продемонстрировать свою способность управлять транспортом. Индивидуальная оценка может стать более справедливым и эффективным способом решения данной проблемы, чем тотальный запрет.