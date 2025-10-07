Названа привычка водителей, которая быстро губит аккумулятор

Эксперты: ежедневные короткие поездки на авто вредны для аккумуляторной батареи

Даже при идеальном генераторе и новой проводке можно значительно сократить срок службы аккумулятора, достаточно всего лишь одной привычки, которая с виду кажется безобидной, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Речь о ежедневных коротких поездках, например, до магазина и обратно. Каждый запуск двигателя – это мощный разряд, а для его восполнения генератору требуется не менее 15-20 минут работы мотора. Короткие маршруты просто не дают батарее шанса подзарядиться.

В результате аккумулятор постоянно живет в состоянии хронического недозаряда. Это незаметно глазу, но внутри начинается разрушительный процесс — сульфатация пластин. На них образуется налет, который снижает мощность и емкость батареи.

Со временем, особенно в мороз, она просто не сможет провернуть стартер, хотя еще не выработала свой ресурс.

Спасти ситуацию просто: если вы редко ездите на большие расстояния, достаточно раз в несколько месяцев подзаряжать АКБ от стационарного зарядного устройства. Эта простая мера сэкономит вам деньги и избавит от неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент.