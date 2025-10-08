Штрафы и снятие с учёта: ГИБДД нацелилась на машины старше 10 лет

Владельцы автомобилей старше 10 лет могут столкнуться с претензиями со стороны ГИБДД.

Об этом предупредили автомобилистов эксперты портала Autonews, сообщает ИА DEITA.RU.

По их словам, с сентября прошлого года в России действует обновлённый список неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств. На его основании сотрудники дорожной полиции начали чаще выписывать штрафы автомобилистам.

Как выяснилось, инспекторы стали уделять особое внимание автомобилям возрастом более 10 лет. В ходе остановок они проводят тщательные проверки и в случае обнаружения серьёзных неисправностей начинают выписывать штрафы.

К типичным нарушениям относятся, например, использование светодиодных ламп вместо штатных, неисправности системы ABS или использование шин, не соответствующих сезону. За такие нарушения могут налагаться штрафы, а автомобиль могут отправить на экспертизу для определения исправности.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в случаях выявления существенных несоответствий новым правилам эксплуатации, ГИБДД имеет право снять транспортное средство с учёта, аннулировав его регистрацию.