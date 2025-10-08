Езда в дождь: шесть простых советов для водителей

В России окончательно вступила в свои права календарная осень. Для водителей это означает появление ряда сезонных опасностей — мокрая опавшая листва делает дороги очень скользкими, дожди плохо влияют на видимость, а лужи могут скрывать в себе массу опасностей. Эксперты Quto.ru напомнили, как безопасно и без лишних волнений и проблем добраться до места назначения.

Свет важен

Так, водителям в любое время года внимательно следить за состоянием головной оптики, а осенью темнеть начинает раньше, к тому же частенько идут затяжные дожди, сильно влияющие на видимость. Когда льёт ливень, непросто рассмотреть происходящее даже в нескольких метрах от себя, что опасно не только для водителей, но и для пешеходов.

Одним из наиболее эффективных способов обезопасить и себя, и окружающих, является исправная светотехника. Помимо этого, не стоит забывать включать головную оптику в любое время суток. Что, кстати, ещё и является обязанностью водителей и прописано в ПДД, а за езду без фар или дневных ходовых огней предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Чистота — залог безопасности

Ещё одной критически важной при езде во время осадков системой являются стеклоочистители: резинки помогают удалять влагу и дорожную грязь с лобового стекла.

Эксперты советуют менять щётки перед каждым сезоном, но главное — следить за их состоянием и проверять их перед каждой поездкой.

Не потеть

Осень — это не только похолодание, но и повышенная влажность, из-за чего в автомобиле начинают запотевать стёкла. Как правило, справляется с этой проблемой исправный кондиционер, так что не стоит затягивать с его ремонтом в случае неисправности. Помимо этого, сильно запотевающие стёкла могут указывать на необходимость заменить салонный фильтр.

Шины

Для безопасных и комфортных поездок важна не только хорошая видимость, но также сцепление с дорогой. Единственным компонентом, который соприкасается с асфальтом, являются шины, так что они должны быть в хорошем состоянии в любое время года.

Чтобы не было неприятных сюрпризов, водителям не лишним будет проверять состояние протектора и не допускать его истирания до 1,6 мм и меньше.

Кстати, чаще всего аварии на мокрых дорогах происходят как раз из-за состояния покрышек, которые не способны эффективно отводить воду. Если в зоне контакта скапливается слишком много жидкости, может возникнуть занос и потеря управления — так называемое аквапланирование.

Даже на новых качественных шинах избежать проблем можно не всегда, так что при проезде больших луж автомобилистам рекомендуют снизить скорость. Тем более что под лужей могут скрываться большие ямы.

Ещё одна опасность на мокрой дороге заключается в опавшей листве: во время дождя она становится скользкой, превращая покрытие едва ли не в каток.

Спокойствие

Мокрые и скользкие дороги часто становятся непредсказуемыми, а занести может даже опытных водителей, а навыки смогут помочь не всегда. Тормоза же ведут себя иначе, чем летом: для остановки автомобилю нужно больше времени, даже при наличии ABS.

Эксперты советуют соблюдать скоростной режим и переходить на более спокойный стиль езды по сравнению с летом, особенно при проезде потенциально опасных участков.

Не прижиматься

Во время дождя увеличивается количество мелких аварий, которые произошли из-за плохой видимости и несоблюдения дистанции. Если летом безопасное расстояние до впереди идущей машины составляет примерно 3 секунды, то в ливень его нужно увеличить хотя бы вдвое, а лучше — втрое.