Автоэксперт допустил изменения в проекте о новом размере утильсбора

Автоэксперт Шкуматов допустил изменения в проекте о новом размере утильсбора
Предложенный Минпромторгом проект увеличения утильсбора на автомобили может быть отложен или изменен. Такое мнение выразил автоэксперт Петр Шкуматов.
По его словам, инициатива стала самым непопулярным проектом после того, как его представили общественности.
— Если мнение общества для Минпромторга хоть какое-то значение имеет, то они, по идее, должны на это отреагировать <...> За счет такой активности автомобилистов есть небольшой шанс, с моей точки зрения, что либо отложат его введения, либо как-то скорректируют, — убежден Шкуматов в беседе с Радио «Комсомольская правда».
Долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для машин до 2030 года утвердило Министерство промышленности и торговли России. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Никиты Гудкова, как изменятся цены на автомобили в России из-за новых ставок утильсбора. Ранее были названы страны, из которых перестанут ввозить иномарки в Россию.
Эксперты считают, что в новой методике расчета утилизационного сбора в России самыми чувствительными окажутся популярные у россиян автобренды, например, BMW и Mercedes.