Стоимость автомобилей с пробегом опустилась ниже 1,4 млн рублей

По информации агентства "Автостат", к первому месяцу осени 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1 396 000 рублей. Этот показатель впервые за долгое время оказался ниже отметки в 1,4 млн рублей.

Напомним, что в сентябре 2023 года медианная цена подержанной легковушки впервые превысила рубеж в 1,5 млн рублей, а в декабре того же года достигла 1,6 млн рублей. В течение последних 13 месяцев она держалась выше 1,4 млн рублей.

Сентябрьский показатель оказался на 5,4% ниже, чем годом ранее (в сентябре 2024 года автомобиль с пробегом стоил 1 млн 476 тысяч рублей), и на 2,2% меньше, чем в предыдущем месяце (в августе 2025 года - 1 млн 428 тысяч рублей). Эксперты агентства связывают снижение цен с увеличением предложения автомобилей на рынке.

