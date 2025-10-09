Как обжаловать штраф за парковку

Если автомобилиста наказали за нарушения правил стоянки и он считает штраф несправедливым, у него есть 10 дней на подачу жалобы в Госавтоинспекцию. В заявлении должны быть предоставлены доказательства невиновности.

© Quto.ru

«Если автомобилист посчитает, что его наказали незаконно, в течение десяти дней он может обжаловать штраф. Для этого нужно составить и подать жалобу в ГАИ, сотрудник которой оформил постановление о штрафе и/или задержание авто, и приложить к ней доказательства невиновности», — пояснила управляющий партнёр «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Такими доказательствами могут быть, например, фотографии или видео, на которых видно, что на парковочном месте не было опознавательных знаков «Инвалид», либо была нарушена процедура.

Если гаишники жалобу не удовлетворили, водитель может перенаправить её в районный суд. Здесь же можно обжаловать постановления за нарушения, которые предусматривают административный арест.

Уточняется, что граждане могут взыскать стоимость эвакуации и оплату штрафстоянки, а также моральный вред. Но только в том случае, если сама процедура была произведена с нарушениями.