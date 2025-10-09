Почему наклейки на лобовом стекле запрещены, а на заднем ничем не ограничены

Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил, что КоАП РФ запрещает размещать на лобовом и передних боковых стеклах машин любые наклейки, даже полупрозрачные. По закону ничего не должно блокировать обзор водителя. А пойманный на этом нарушитель заплатит штраф в размере 500 рублей.

В беседе с Общественной Службой Новостей юрист также отметил, что в России на лобовом стекле допускается исключительно затемняющая полоса в верхней части, при условии, что она будет не шире 14 сантиметров. Тогда как в отношении задних стекол таких ограничений нет.

«Заднее стекло можете хоть гуталином измазать, — говорит собеседник издания. — У “Газели” вот нет зеркала заднего вида. Что ж тогда, “Газелям” нельзя выезжать на дорогу общего пользования?», — говорит Славнов.

Но юрист предостерегает, что наклейки не должны нарушать все прочие законы РФ. Но вот если у машины отсутствуют боковые зеркала и кроме как через заднее стекло происходящее сзади увидеть нельзя, то перекрывать заднее стекло тоже нельзя.

