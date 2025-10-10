Названы пять британских гран-туреров с американским V8

В 1960–1970-х годах американские автопроизводители активно экспортировали свои легендарные V8 — мощные и надёжные двигатели, ставшие символом эпохи маслкаров. Некоторые из них оказались по другую сторону Атлантики, в Великобритании, где обрели вторую жизнь под капотами самых знаковых британских гранд-туреров.

© Carakoom

Считается, что классический гран-турер — автомобиль, сочетающий стиль, комфорт и высокие динамические характеристики — родился в Италии. Многие итальянские GT середины XX века вошли в историю как подлинные иконы дизайна и инженерного мастерства.

Однако в то же самое время волна популярности подобных автомобилей докатилась и до Соединённого Королевства. Британские компании начали создавать собственные интерпретации итальянской концепции, не уступающие по красоте и динамике, но отличавшиеся практичностью и характерным «английским» шармом.

В ряде случаев британцы пошли по более рациональному пути — они устанавливали в свои изысканные купе и фастбеки доступные, надёжные и простые в обслуживании американские V8, широко распространённые в те годы в маслкарах. Благодаря этому на свет появились пять уникальных моделей, о которых стоит вспомнить отдельно.

AC 428 Frua

Сотрудничество британской компании AC Cars и американской Shelby American привело к созданию легендарного AC Cobra — или, как её чаще называют в США, Shelby Cobra.

Однако немногие автолюбители помнят, что на базе «Кобры» был построен ещё один автомобиль, уже с британским шильдиком и куда более изысканным характером — гранд-турер AC 428.

Также известный как AC Frua, этот автомобиль представлял собой любопытный союз британской инженерии и итальянского стиля. В его основе лежала шасси Cobra Mk III, а кузов — изящное творение знаменитого итальянского кузовного ателье Pietro Frua, где его проектировали и собирали вручную.

Благодаря вытянутым пропорциям и элегантным линиям, купе и кабриолет AC Frua выглядели гораздо утончённее, чем брутальная Cobra, и предназначались для конкуренции с лучшими гран-турерами Ferrari и Maserati.

Производившийся с 1965 по 1973 год, AC 428 Frua был выпущен всего в 81 экземпляре. Под капотом стоял американский V8 Ford FE объёмом 7,0 литра мощностью около 345 л.с.

Некоторые ранние версии оснащались ещё более мощным 427 Side Oiler — тем же мотором, что ставился на гоночные Cobra. Он развивал до 385 л.с. В этом случае автомобиль получил соответствующее обозначение AC 427.

Jensen C-V8

Компания Jensen Motors уже давно ушла в историю, но в свои лучшие годы она выпускала одни из самых изысканных британских гран-туреров. Одним из таких автомобилей стал Jensen C-V8, производившийся с 1962 по 1966 год.

Этот классический 2+2-местный GT с элегантным кузовом купе стал развитием модели Jensen 541S (1960–1963).

Однако, в отличие от предшественника с рядной «шестёркой» Austin, C-V8 получил под капот мощный американский двигатель V8.

В первых сериях использовался Chrysler Golden Commando объёмом 5,9 литра и мощностью 295 л.с.

Начиная с 1964 года, автомобиль оснащался более крупным 6,3-литровым вариантом того же мотора, развивавшим 330 л.с.

С таким двигателем Jensen C-V8 входил в число самых быстрых четырёхместных гран-туреров Европы середины 1960-х годов, сочетая британский комфорт и утончённость с американской мощью.

Jensen Interceptor/FF

В 1966 году компания Jensen Motors сменила модель C-V8 на совершенно новый гран-турер под названием Interceptor. Он выпускался в кузовах купе, кабриолет и лифтбэк.

В отличие от своего предшественника, Interceptor отказался от традиционного британского стиля в пользу более угловатого и современного дизайна, созданного в Италии Федерико Форменти из ателье Carrozzeria Touring Superleggera.

Interceptor стал самой успешной моделью Jensen: спроектированный в Великобритании, облачённый в итальянский кузов и оживлённый американским двигателем, он идеально отражал международный характер марки.

Как и прежде, компания сотрудничала с Chrysler, поэтому Interceptor оснащался моторами V8 объёмом 5,9, 6,3, 7,2 литра. Самой мощной версией стал 440 Six Pack (также известный как Six Barrel) 1971 года — трёхкарбюраторный двигатель мощностью около 330 л.с. по европейскому стандарту SAE net.

На базе Interceptor также создавалась почти идентичная модель Jensen FF с тем же мотором, ставшая одним из первых серийных автомобилей с постоянным полным приводом.

Кроме того, на опытном образце FF компания испытала легендарный двигатель 426 Street HEMI.

Gordon-Keeble

В начале 1960-х бывший автодилер и страстный энтузиаст Джон Гордон объединился с молодым инженером Джимом Киблом, чтобы создать элегантный гран-турер, получивший имя Gordon-Keeble.

Кузов из стеклопластика спроектировал в Италии сам Джорджетто Джуджаро, работавший тогда в студии Bertone.

Автомобиль получил стальную пространственную раму, независимую переднюю подвеску и дисковые тормоза на всех колёсах.

Под капотом располагался 5,4-литровый small-block V8 от Chevrolet мощностью 300 л.с.

Несмотря на то что машина выпускалась небольшой фирмой, она получила высокие оценки за качество сборки, отличную управляемость и надёжный американский двигатель.

С 1964 по 1967 год было построено ровно 100 экземпляров Gordon-Keeble. Однако, несмотря на все достоинства, компания так и не смогла завоевать достаточную известность — и закрылась, не успев создать преемника.

Trident Clipper

Безусловно, самым малоизвестным британским гран-турером в этом списке остаётся Trident Clipper — короткоживущий, но весьма эффектный автомобиль, сочетавший стиль и отличные ходовые качества.

Модель изначально была создана дизайнером Тревором Фиоре для компании TVR. Прототип, построенный кузовным ателье Carrozzeria Fissore, должен был пойти в серию под названием TVR Trident.

Однако вскоре TVR обанкротилась, и права на проект выкупил дилер марки Уильям Ласт, основавший собственную фирму Trident Cars Ltd. Именно она и запустила модель в ограниченное производство под именем Trident Clipper.

В отличие от прототипов, серийная версия базировалась не на оригинальной раме TVR, а на доработанном шасси Austin-Healey 3000 — Trident не имела права использовать исходную конструкцию.

Тем не менее Clipper сохранил 4,7-литровый V8 Ford, применявшийся и в прототипах TVR.

Из-за замены шасси внешность Clipper стала менее гармоничной — пришлось вносить ряд не слишком изящных изменений в кузов, — но при этом автомобиль хвалили за яркий, азартный характер и отличные динамические качества.

Хотя за всё время существования Trident Cars было построено всего около 30–40 экземпляров, Clipper успел завоевать культовый статус среди любителей британских гран-туреров.