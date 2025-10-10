Как Ikon Tyres живет без финнов, но с Москвичом

Этой осенью завод Ikon Tyres во Всеволожске отмечает свое двадцатилетие. Это первый юбилей в новом статусе – два года назад после смены собственника он стал частью направления «Шинный бизнес» группы «Татнефть». О том, как изменилась жизнь предприятия за это время, читайте в нашем репортаже.

Примерно те же два года назад мы уже посещали шинный завод во Всеволожске. С тех пор в производстве ничего не изменилось: хорошо отлаженные технологические процессы позволяют ритмично выпускать продукцию, поддерживая стабильный уровень качества. Естественно, введение санкций изменило логистические цепочки, некоторым видам сырья пришлось найти доступную альтернативу в других регионах, но в целом именно с точки зрения производства корректировки минимальны. Они связаны исключительно с расширением модельного ряда, и это как раз то, что за эти два года изменилось разительно.

Но все-таки главные перемены касаются бизнес-стратегии и глобального позиционирования Ikon Tyres в отрасли. Эти перемены обусловлены как раз вхождением в направление «Шинный бизнес» группы «Татнефть». Вот с них-то мы и начнем.

Во главе направления

«Шинный бизнес» группы «Татнефть» на данный момент включает в себя три предприятия, интегрированных в единую систему. Это шинный завод Tengri Tyres (бренд Attar) в городе Сарань (Казахстан), резинотехнический завод Birinchi Rezinotexnika Zavodi (бренд Bars) в городе Ангрен (Узбекистан) и собственно Ikon Tyres, который управляет всей этой системой. Поэтому на площадке во Всеволожске теперь располагается не только завод, но и центральный офис новой структуры, а Андрей Пантюхов уже не просто генеральный директор Ikon Tyres, но еще и руководитель всего шинного дивизиона «Татнефти».

О масштабе структуры можно судить по следующим данным. Совокупная мощность всех трех заводов составляет примерно 23 миллиона шин в год, а работают на них более 3,5 тысяч сотрудников. Выпускаемая линейка состоит из более чем 1200 типоразмеров легковых, легкогрузовых и грузовых (ЦМК) шин.

При этом самое необычное – это то, что в линейке шин Ikon Tyres, всегда относившейся к премиальному и среднеценовому сегменту, появились шины бюджетного уровня, которые выпускают казахские и узбекские коллеги. Учитывая, что за последние несколько лет акценты рынка по понятным причинам сместились именно в эту нишу, всеволожским шинникам приходится уделять много внимания трансформирующейся конъюнктуре спроса.

Другая новость от Ikon Tyres – конвейерные поставки. Политика финского концерна, которому принадлежал завод, полностью их исключала. А сейчас появилось узбекское предприятие, которое активно сотрудничает с локальным автопромом и «обувает» в свою продукцию несколько моделей Chevrolet, собираемых на UzAuto Motors.

К слову, Ikon Tyres и сама уже начала постепенно отходить от имплементированной прежним владельцем многолетней практики. Шины с этим логотипом сейчас поступают на первичную комплектацию автомобилей Москвич, ведутся переговоры о возможных поставках еще с несколькими автобрендами. Но, как правило, это пока не очень массовые истории: установка шин Ikon Tyres производится только на дорогие модификации и модели в не очень больших объемах. Конкурировать с другими производителями в массовых сегментах компания не планирует. Однако, имея под своим крылом Birinchi Rezinotexnika Zavodi, плотно осваивать этот сегмент придется. Пусть и за пределами РФ.

Впрочем, это уже тема отдельного материала, а мы вернемся в Ленобласть.

Стратегические планы

С точки зрения производства на заводе Ikon Tyres, как уже было отмечено, ничего принципиально не изменилось. Его номинальная мощность по-прежнему составляет 17 миллионов легковых и легкогрузовых шин (грузовые шины тут не производятся), однако эта планка так и осталась пока недостижимой. Максимально, чего смогли добиться на предприятии, – 16 миллионов шин в год. Но те золотые времена остались в истории – и в 2024 году, и в 2025-м удалось загрузить завод лишь на чуть более половины его мощности.

Во многом это связано с тем, что предприятие лишилось поставок на экспорт: до 2022 год порядка двух третей всех изготовленных здесь шин отправляли за границу в четыре десятка стран. Теперь этих поставок нет, и завод вынужден наращивать производство, исходя из потребностей внутреннего рынка.

Хотя экспортные амбиции не забыты. Компания ориентирована на заграничные рынки и собирается развивать внешнюю торговлю. Но есть определенные ограничения. Во-первых, глобальные санкционные, не позволяющие продавать шины в страны Европы и на многие наиболее богатые рынки других стран. Во-вторых, контрактные: все финское наследие также под запретом экспорта. Тем не менее Ikon Tyres открыла свой первый экспортный офис в Дубае, налаживая сотрудничество с ближневосточными партнерами.

Создавать и производить

Конечно же, в Ikon Tyres не собираются нарушать контрактные обязательства и втихаря сбывать за бугор перелицованные пиратские «хаккапелиты» и прочие «хакки». А вот продукцию собственной разработки, не ограниченную никакими обязательствами, продавать можно свободно и открыто.

Чтобы создавать такую продукцию и обеспечивать тем самым нормальную работу предприятия, на рубеже 2022-2023 годов был создан департамент R&D. Здесь он называется отделом развития продукта. Раньше эта деятельность была полностью сосредоточена в штаб-квартире финского концерна.

Задача стояла очень сложная: в короткий срок получить необходимые и прежде отсутствовавшие компетенции по разработке новых продуктов и затем, нарастив эти возможности, поставить процесс в буквальном смысле слова на поток. Чтобы лучше понять масштабность задуманного, приведем такой факт: всего за 20 лет завод выпускал более 150 моделей шин. Это огромное количество, хотя многие из этих моделей россиянам, скорее всего, неизвестны: их производили исключительно для экспортных рынков. Заместить такой ассортимент, параллельно замещая и финское наследие, – работа, мягко говоря, непростая.

Первые плоды деятельности отдела развития продукта завод начал пожинать еще в 2024 году, когда появились 32 новых типоразмера. В основном это были шины для китайских машин, которые стали доминировать на российском рынке новых автомобилей. И ставка, естественно, была сделана на зимние шины, поскольку летними машины оснащены с конвейера.

Но настоящий прорыв произошел в 2025 году, когда общее количество новых артикулов, выпущенных на рынок, достигло числа 270. Львиную долю занимают две новинки, о которых мы расскажем чуть ниже, отметив сейчас лишь то, что каждая из них охватывает по 104 типоразмера.

Таким образом, если принять весь парк легковых и легких коммерческих автомобилей РФ за 100%, то шины Ikon Tyres в настоящее время покрывают 93%. Оставшиеся 7% приходятся на очень старые авто, для которых предусмотрены два других бренда бюджетного сегмента, что более рационально с экономической точки зрения.

Отметим, что в 2025 году Ikon Tyres приступил к выпуску шин диаметром 22 дюйма (до этого максимальными по размеру были 21-дюймовые). Первыми в серию пошли один типоразмер летних шин Ikon Autograph Ultra 2 SUV и по девять типоразмеров зимних новинок Ikon Autograph Ice 10 SUV и Ikon Autograph Snow 5 SUV.

Чтобы они появились, была разработана и внедрена новая оснастка на сборочных машинах и прессах-вулканизаторах, также соответствующим образом была доработана резиновая смесь: у больших шин в силу возникающих нагрузок она отличается от смеси для маленьких шин. Не радикально, но в определенных нюансах отличия существуют. Конечно же, пришлось провести и всестороннее тестирование. Его результаты дали утвердительный ответ: шины вполне соответствуют международным нормам.

R&D всему голова

Все это стало возможно благодаря построенному с нуля R&D департаменту. В компании не скрывают: ей удалось воспользоваться теми ресурсами, которые существовали на заводах иностранных шинных брендов, ушедших из России. Костяк созданного коллектива отдела развития продукта – это специалисты, проработавшие в течение длительного периода на российских заводах международных компаний.

Кроме того, точечные потребности закрываются релокациями экспатов – профессионалов приглашают из других стран. Например, отдел разработки возглавляет выходец из Турции, имеющий 40-летний опыт разработки шин. В том числе на предприятиях Bridgestone.

Сейчас отдел имеет в своем составе порядка 60 сотрудников. Но это не предел, и набор персонала продолжается. По оценкам руководства Ikon Tyres, его численный состав в ближайшее время как минимум удвоится, потому что планы очень масштабные.

Значительные средства были инвестированы и в оснащение лаборатории. Для проведения тестирования материалов, сырья, смесей и прочих нужд было закуплено самое современное оборудование.

О том, насколько эффективно созданное подразделение, можно судить по такому факту: обычно разработка новой шины занимает четыре-пять лет, у Ikon Tyres на создание Ikon Autograph Snow 5 и Ikon Autograph Ice 10 ушло всего два года.

«Десятка» и «пятерка»

В этом году благодаря запуску названных выше новинок Ikon Tyres восстановил исторический статус-кво: за долгие годы деятельности сложилась такая практика, что в премиальном сегменте производитель предлагает по две линейки шин для легковых машин и кроссоверов. Одна из них – флагманская, новая. Или, как называют ее в компании, ультрапремиальный продукт. Если судить по ценовому позиционированию, это один из самых дорогих продуктов на рынке. Вторая линейка – предыдущее поколение, не утратившее свою актуальность и продолжающее демонстрировать хорошие результаты продаж. В шипованных шинах это Ikon Autograph Ice 10 и Ikon Autograph Ice 9 соответственно.

Точно так же во фрикционных шинах: Ikon Autograph Snow 5 – это новая разработка, флагманская, Ikon Autograph Snow 3 – вторая линейка, предыдущее поколение, которое все еще пользуется спросом.

Отгрузка продавцам новых Ikon Autograph Ice 10 и Ikon Autograph Snow 5 началась летом. К наступающему зимнему сезону шипованные шины будут уже доступны, а до конца 2025 года подоспеет и полный ряд фрикционных шин.

Отличительная особенность Ikon Autograph Ice 10 – двойная ошиповка разными шипами. Одни располагаются в центральной зоне, другие – в плечевой. Сама технология не нова, она применяется уже далеко не первый год в разных моделях, но для «десятки» были разработаны два совершенно новых вида шипа, которые показали очень хорошие результаты как в продольном, так и в поперечном ускорении и торможении.

При разработке отталкивались от флагманской модели, которую производили в составе финского концерна. Но нужно было сделать шину лучше. И, похоже, с этой задачей специалистам Ikon Tyres удалось справиться: проводившиеся на «Игоре Драйв» испытания показали, что при сохранении нескольких базовых показателей у шины на 10%-15% улучшились тормозной путь и разгон на льду, а также – управляемость в повороте.

В Ikon Autograph Snow 5 тоже реализован ряд инноваций. Самая основная из них – разнонаправленная система 3D-ламелей, названная IceBlock. Она позволяет, по утверждению производителя, обеспечить максимальную безопасность и устойчивость шины на снегу и льду.

Но пока об успехах проектирования новых шин мы можем судить только по словам их создателей. Надеемся, в ближайшее время нам удастся самим протестировать Ikon Autograph Snow 5 и Ikon Autograph Ice 10, и тогда мы сможем сформировать собственное непредвзятое мнение об этих продуктах.

* * *

Шинный рынок переживает сейчас далеко не лучшие времена. По данным системы «Честный знак», за семь месяцев 2025 года продажи как летних, так и зимних шин в России снизились на 18%. Причем реализация летних шин просела более ощутимо. Но продажи шин Ikon Tyres сократились только на 4%, а если говорить в целом про бизнес-направление «Шинный бизнес» группы «Татнефть» с учетом двух других брендов, то компания даже осталась в небольшом плюсе.

Но зима, как водится, не сулит ничего хорошего. Базовая цифра снижения продаж зимних шин – минус 15%. В основном это снижение обусловлено динамикой падения продаж новых автомобилей. Однако опыт специалистов Ikon Tyres показывает, что после такого сокращения рынка его восстановление обычно происходит в течение года-двух. Поэтому ждем положительных результатов в 2026-2027 годах. Ждем и надеемся на улучшение ситуации во всем.