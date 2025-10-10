Как выбрать незамерзайку: выявлены особенности разных видов жидкостей

С приходом похолодания в России наступает сезон слякоти, когда наличие специальной жидкости в бачке стеклоомывателя становится ежедневной необходимостью. При этом сегодня на рынке существует масса вариантов. В беседе с Quto.ru дилектор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова объяснила, какие преимущества и недостатки у каждого из них, и на что стоит обратить внимание при выборе.

© Quto.ru

«Для предотвращения замерзания в состав жидкости должен входить компонент с низкой температурой кристаллизации, как правило, это спирт. Теоретически можно использовать растворы на основе солей, однако высокая вероятность кристаллизации и последующего засорения системы делает этот метод неприемлемым», — подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что при производстве жидкостей используется три вида спирта: этиловый, метиловый и изопропиловый.

К основным преимуществам первого относят высокую эффективность очистки стекла при низкой токсичности и слабом запахе. Тем не менее, такую незамерзайку сложно найти, к тому же из-за акцизного сбора она оказывается очень дорогой.

© Adobe Fotostock

Самым распространённым спиртом является изопропиловый. За счёт отсутствия акциза такие жидкости продаются по доступной цене и встречаются почти в любом магазине. Тем не менее, они не лучшим образом убирают грязь, у них ярко выраженный химический запах, который сложно нейтрализовать ароматизаторами, а пары могут вызывать головную боль и слезоточивость у сидящих в салоне людей

Наиболее качественно отмывающие стёкла жидкости, к тому же недорогие и не имеющие резкого запаха, делаются из метанола. Они же являются незаконными, так как метиловый спирт токсичен, также считается, что контакт с кожей может привести к отравлению, а пары могут накапливаться в организме.

Тем не менее, ранее эксперты неоднократно опровергали эту информацию и подчёркивали, что такие жидкости действительно опасны для здоровья и жизни человека, но только если употреблять их внутрь. К слову, из-за интереса к ним маргинальной части граждан страны метаноловые «омывайки» и были запрещены на территории России.

© Adobe Fotostock

«Выбор остается за автовладельцем, однако мы настоятельно не рекомендуем рисковать здоровьем и использовать продукцию, не прошедшую официальную сертификацию», — сообщила Трушкова.

Она также напомнила, что откладывать замену стеклоомывающей жидкости до наступления морозов не стоит. Если в бачке осталась обычная вода или летняя омывающая жидкость, то при наступлении минусовых температур придётся искать тёплую парковку и размораживать её. Кстати, сливать её непрерывным включением омывателя не стоит, мотор может перегреться: лучше поливать стекло с интервалами примерно 30-40 секунд.