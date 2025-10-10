Поломка не грозит: названы самые надежные 4-цилиндровые двигатели в истории

Американское издание CarBuzz, изучив профильные форумы, составило рейтинг из десяти самых надежных рядных четырехцилиндровых двигателей, представленных в разных сегментах - от массовых моделей до спортивных и премиальных автомобилей.

Toyota, Honda и Ford заняли ключевые позиции, однако в список также вошли моторы от BMW, Volvo, Subaru и Volkswagen.

1. Ford EcoBoost 2,0 (2010-2018)

Турбомотор мощностью до 301 л.с. применялся на Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover. Перед массовым запуском компания проводила ресурсные испытания протяженностью до миллиона миль (1,6 млн км).

2. Toyota 22R/22RE (1981-1997)

Один из самых долговечных атмосферных моторов Toyota, встречавшийся на Hilux и 4Runner. Известны случаи пробегов свыше 500 000 миль (804 тысячи км) при минимальном обслуживании.

3. Toyota T24A Dynamic Force Hybrid (2021 - н.в.)

Входит в состав гибридных установок, обладает мощностью до 278 л.с. и применяется, в частности, на Tacoma и Lexus TX. Отличается низкими эксплуатационными затратами и высокой оценкой надежности в JD Power.

4. Volvo Redblock B230 (1985-1988)

Чугунный мотор с красным блоком стал символом "неубиваемых" Volvo 240 и 740. Известны экземпляры с пробегом за миллион миль.

5. BMW S14 (1986-1991)

Атмосферный двигатель мощностью до 235 л.с., разработанный для BMW E30. При регулярном обслуживании способен пройти сотни тысяч километров, но требует дорогого сервиса.

6. Volkswagen EA888 Gen3 1,8 (2007 - н.в.)

Усовершенствованный двигатель для Golf и Audi A3, избавленный от "болячек" ранних поколений, связанных с расходом масла.

7. Chevrolet 2,7 TurboMax (2018 - н.в.)

Мотор нового поколения, применяемый на Silverado и Cadillac CT4. Уже доказал ресурс свыше 200 000 миль (322 тысячи км) при минимальном обслуживании.

8. Subaru EJ22 (1990-1999)

Двигатель, известный по Legacy и Outback, славится выносливостью и продуманной конструкцией с антифрикционным покрытием поршней.

9. Hyundai Smartstream Gamma II 1,5 (2018 - н.в.)

Надежный и экономичный мотор, применяемый на Hyundai Elantra и Kia Seltos. Основная проблема - нагар на клапанах, но он устраняется профилактическими средствами.

10. Honda K24 (2001-2016)

Легендарный двигатель мощностью до 205 л.с., устанавливавшийся на Accord, CR-V и Acura TSX. Пример ресурса - Honda CR-V 2007 года, прошедшая 1 000 000 миль.