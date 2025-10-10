Водителей просят искать котиков под капотом перед поездкой

С наступлением холодов бездомные животные начинают искать место, где можно погреться. В городах таким местом нередко выступает подкапотное пространство и колёсные арки припаркованных автомобилей. Для самих котов такое укрытие может быть смертельно опасно, особенно если водитель не проверит их перед запуском двигателя. Об этом говорится в сообщении «Объясняем.рф», на которое обратил внимание Quto.ru.

© Quto.ru

Чтобы спасти жизнь бездомному животному, автомобилистов призвали перед поездкой осматривать колёса своей машины и заглядывать под капот. Не лишним будет хранить в бардачке небольшой пакетик с кормом — это поможет в «переговорах» с хвостатым пассажиром.

Если котик отказывается выходить добровольно, нужно позвонить спасателям по номеру 112 или в «СпасРезерв». К слову, если граждане услышали мяуканье из-под чужого автомобиля, также не лишним будет набрать спасателям и сообщить номер транспортного средства, а водителя предупредить при помощи записки.

Тем временем в РФ могут разрешить спасать домашних животных из запертых машин. В России участились случаи преступного обращения с домашними животными, в том числе водители стали чаще оставлять собак и кошек в запертом автомобиле. Поэтому доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил разрешить представителям власти вскрывать автомобили, внутри которых заперты животные.