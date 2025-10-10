Умельцы нашли решение давней проблемы владельцев "Жигулей"

Классические модели "Жигулей" и "Москвичей" всегда пользовались популярностью в России благодаря своей доступности, ремонтопригодности и широкому ассортименту запчастей. Эти автомобили востребованы среди людей разных возрастов и социальных групп.

Впрочем, несмотря на ряд преимуществ, эксплуатация советской классики в современных реалиях остается сложной задачей. Многие автомобили попросту лишены привычных и понятных опций. И если обходиться без кондиционера и гидроусилителя за многие годы водители как-то научились, то отсутствие вещевых отсеков для мелочей и подстаканников делает поездку весьма некомфортной. Однако, по словам "Автовзгляда", технологии не стоят на месте, и современные "левши" смогли не только блоху подковать, но и эту проблему решить. И весьма элегантным способом.

На заре 2000-х годов столкнувшиеся с этим неудобством россияне пробовали использовать универсальные крепления для дефлектора, которые справлялись со своей задачей до первого пролитого кипятка. Затем они пытались модифицировать центральный тоннель, но он быстро начинал издавать громкий шум, а пластик приходил в негодность и трескался.

Сейчас талантливые мастера используют современные технологии для продукции из века прошлого. С помощью 3D-принтеров они начали создавать модифицированные дефлекторы отопителя салона. Эти устройства устанавливаются на место штатных и легко превращаются в элегантные держатели для кружки одним движением руки. Установка занимает 5 минут, а удобство остается на долгое время.

