Каждый одиннадцатый полис ОСАГО в интернете оказался поддельным

Эксперт назвал самые популярные «разводки» мошенников при покупке ОСАГО в сети. Специалисты компании BI.ZONE Brand Protection только за сентябрь выявили более 5 тысяч объявлений на различных интернет-площадках, предлагающих «помощь в получении полисов ОСАГО». По оценкам аналитиков, не менее 9% из них, то есть практически каждое одиннадцатое предложение, были связаны с мошеннической деятельностью.

© Quto.ru

Злоумышленники заманивали клиентов возможностью удалённо оформить страховой документ и оперативно получить его по электронной почте. Для этого от человека требовалось лишь перечислить деньги и сообщить свои личные данные. Часто в таких объявлениях фигурировали заявления о стоимости полиса значительно ниже среднерыночной, а также о выгодных дополнительных скидках и бонусах.

Схемы обмана могут быть разнообразными, предупреждает глава компании Дмитрий Кирюшкин. Одни преступники, получив предоплату, просто перестают поддерживать контакт. Другие высылают клиенту подделку. Существует и более изощренный способ, когда полис оформляется с использованием скидок третьего лица, имеющего право на льготы за безаварийную езду, но не имеющего никакого отношения ни к автомобилю, ни к самому страхователю.

Эксперт акцентировал внимание на том, что если водитель не внесён в такой полис, то его ответственность не застрахована. В случае ДТП все финансовые затраты лягут на самого виновника. Кроме того, управление автомобилем без действительного полиса ОСАГО влечёт штрафы, размер которых увеличивается при повторном нарушении.

Также в сети встречаются предложения незаконно скорректировать коэффициент бонус-малус — специальный показатель, который снижает стоимость полиса для аккуратных водителей.

Рост активности аферистов эксперт связывает с растущим спросом на автострахование. По данным Центробанка, с января продажи полисов ОСАГО выросли на 4,2%, а весь рынок автострахования в целом демонстрирует увеличение примерно на треть. По его словам, чем популярнее услуга, тем чаще мошенники пользуются ажиотажным спросом в своих корыстных целях.

Специалисты советуют проявлять бдительность и не реагировать на подозрительные предложения с чрезмерно заманчивыми условиями и огромными скидками. Чтобы обезопасить себя от потери денег и проблем с законом, оформлять любые страховые продукты следует исключительно через проверенные официальные каналы.