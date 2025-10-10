Закон о локализации такси лишит автомобили надежности

Если отечественные авто еще подойдут для отдаленных регионов, то в мегаполисах нужны крепкие седаны, заявил в пресс-центре НСН Ян Хайцеэр.

В связи с законом о локализации машин такси существенно пострадает надежность автомобилей, так как ни одна машина в перечне не имеет качественную автоматическую коробку передач. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Клиент всегда говорит: «Хочу купить самую надежную машину». И ему всегда такая подсказка, что самая надежная машина всегда используется в такси. Простаивать ей нельзя, она имеет ряд потребительских свойств, которые удовлетворяют среднестатистического человека. Одна из сложностей, с которыми столкнется бизнес после закона о локализации такси, это как раз в первую очередь надежность. Мы и так пережили непростые времена, таксопарки и частные владельцы пересели на другие авто не всегда самые надежные. Сейчас придется сделать еще более непростой шаг. Нужны надежные седаны, как минимум для крупных мегаполисов. В удаленных местечках можно пользоваться и отечественными авто, там степень условной надёжности повышается. Очень важно иметь надежный агрегат виде автоматической коробки – ни один автомобиль в перечне не отвечает эти критериям», - рассказал он.

Ранее в Минпромторге РФ завили, что список локализованных автомобилей для такси будет расширен ближе к марту 2026 года. Пока в него вошли модели брендов Lada, УАЗ, Sollers, Москвич, Evolute и Voyah, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».