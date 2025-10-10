Прошло исследование: эксперты сравнили надежность бензиновых и дизельных моторов
Эксперты провели сравнительный анализ надежности силовых агрегатов, изучив статистику неисправностей двигателей и коробок передач на основе собственной базы данных. Об этом "Российской газете" рассказала директор компании "Рольф" по сервису Юлия Трушкова.
"Экспертиза компании позволяет сформировать репрезентативную картину по вероятным отказам ключевых компонентов автомобиля. За последние 5 лет в рамках проверки, состоящей из 112 унифицированных пунктов для каждой модели, было диагностировано более 175 000 автомобилей. Накопленная таким образом база данных является уникальной для российского рынка. Для сравнительного анализа бензиновых и дизельных двигателей эксперты сосредоточились на двух ключевых узлах: двигателе (ДВС) и коробке переключения передач (КПП). Исследование проводилось на автомобилях с пробегом от 100 000 до 200 000 км. Наиболее распространенной проблемой для автомобилей с указанным пробегом являются течи и запотевания моторного и трансмиссионного масла. Данное явление с практически равной частотой фиксировалось как на двигателе, так и на КПП. Вероятность возникновения этой неисправности у бензиновых автомобилей составила почти 60%, тогда как у дизельных - 52%. Таким образом, по данному параметру дизельные силовые агрегаты демонстрируют более высокую надежность. На втором месте по частоте возникновения - неисправности системы выпуска отработавших газов, а именно каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. В этой категории более надежными оказались автомобили с бензиновыми двигателями: уровень отказов составил 25,9% против 29,4% у дизельных аналогов. Подводя итоги сравнения по всем проверяемым параметрам в рамках выбранных узлов (ДВС и КПП), можно сделать следующие выводы. Прежде всего, современные автомобили в целом демонстрируют возросшую надежность. Пробег, ранее считавшийся критическим, теперь переносится ими без серьезных последствий - частота серьезных поломок и отказов не превышает 17%. Что касается общей оценки надежности, то дизельные автомобили показали результат всего на 0,5% лучше, что находится в пределах статистической погрешности, а значит, можно говорить о их примерном равенстве по надежности с бензиновыми моделями", - отметила эксперт.