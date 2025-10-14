Почему дорожает авторемонт

Крупные станции технического обслуживания (СТО) наступают на привычные автосервисы. По мнению представителей этого бизнеса, в 2026 г. рынок авторемонтных услуг сильно изменится из-за сноса и застройки промышленных зон, роста арендной платы и трудностей с получением кредитов.

Мелкие цеха либо закроются, либо перейдут в теневой сектор, что может вызвать повышение цен образовывающимися монополистами. Мастера, имеющие собственную клиентскую базу, вероятно, начнут работать в частных гаражах или арендовать места где-то ещё.

В течение минувших четырех лет арендная плата в промышленных помещениях ежегодно увеличивалась в среднем процентов на 10, в 2026-м ожидается её дальнейший рост. В Москве повышение стоимости аренды и сокращение площадей вынуждают малые и средние автомастерские перемещаться за пределы МКАД, переходить в специально оборудованные помещения, повышая цены на услуги, а то и вовсе прекращать деятельность, не в силах конкурировать с крупными СТО.

Рост цен на авторемонт может привести к дельнейшему снижению спроса на услуги мелких сервисов. Клиенты уже отказываются от дополнительных работ или обращаются в крупные фирмы, где качество услуг выше. Есть, конечно, ещё вариант ремонтировать авто самостоятельно, посмотрев видео в интернете.

Экономист Юрий Горохов считает, что буйный расцвет аренды рабочих мест – мировой тренд:

– Многие россияне уже наслышаны про некие «рабочие пространства», где фрилансеры и удаленные сотрудники могут арендовать местечко, а не целый офис, хоть на час, хоть на день, получая доступ к интернету, мебели, переговорным и другим удобствам, то есть «коворкинг» – явление не новое. И не временное, а долгосрочная бизнес-модель. На Западе – например, в США и Германии – она популярна среди DIY-энтузиастов, от Do It Yourself, то есть «сделай сам».

В России этот формат может в большей степени ориентироваться не на любителей, а на профессионалов, мастеров, которых вынудили стать «самозанятыми предпринимателями». Они станут буферной зоной между теневой «гаражной экономикой» и легальным крупным бизнесом.

«СП»: А не проще мелким мастерским полностью вернуться в «гараж», не платя налогов государству, которое у нас не любит мелкий бизнес, точнее не умеет или не хочет с ним работать?

– Рынок, скорее всего, расколется на два сегмента. Это «премиум»: крупные, легальные, технологичные сервисы с гарантиями, дорогим оборудованием и высокими ценами. Их клиенты — владельцы новых и дорогих автомобилей, а также корпоративный парк. А другой сегмент – «бюджетно-теневой»: мастера-одиночки, гаражные сервисы с сомнительной отчетностью. Там могут ремонтироваться владельцы подержанных автомобилей, думающие о цене вопроса.

Разрыв между этими двумя сегментами по качеству, цене, гарантиям и безопасности будет только увеличиваться. Среднее звено, небольшие легальные мастерские, возможно, вообще исчезнут, по крайней мере в мегаполисах.

Уже появились и будут развиваться цифровые платформы, типа «Яндекса» или «Авито-услуг», специализированные под авторемонт, для агрегации мастеров и записи клиентов. Это поможет мастерам из «серого» сегмента находить желающих, а тем — хоть как-то оценивать их репутацию. В условиях фрагментированного рынка такие платформы могут быстро развиваться, становясь ключевым инструментом связи между разрозненными мастерами и клиентами, – считает эксперт…

Так что вместо рынка мелких мастерских в России, по крайней мере в крупных городах, формируется новая система. Она будет состоять из видимой верхушки крупных легальных сетей, площадок для мастеров-индивидуалов в качестве прослойки и обширного теневого или полутеневого гаражного сектора как невидимого основания.

Государство своими действиями лихо ускоряет этот процесс. Качество ремонта на массовом рынке, возможно, снизится. Цены в легальном сегменте будут расти опережающими темпами. Это – классическая трансформации бизнес-среды под давлением регуляторных шоков.

В ближайшее время объем ремонтов в мелких автомастерских может сократиться процентов на десять, что способно подтолкнуть владельцев к теневой деятельности — до 15% оборота. Около 20 тыс. сервисных предприятий уже испытывают трудности, и часть из них, очевидно, закроется, особенно те, которые предлагают ограниченный набор услуг.

В Европе и по всему миру развиты сети именно больших автосервисов, часто принадлежащих дилерам или крупным сетям, хотя есть и небольшие независимые мастерские. Сети обычно предлагают стандартные услуги по техобслуживанию, диагностике и ремонту, а также продают запчасти. Мастерские специализируются на конкретных марках или типах ремонта, предлагая более гибкий подход, а порой низкие цены.

Многие автосервисы сертифицированы под стандарты качества, гарантируя высокий уровень обслуживания. Существуют также специализированные центры для ремонта электро– и гибридных автомобилей, что актуально в связи с ростом их популярности.

В некоторых странах обязателен регулярный технический осмотр для всех автомобилей старше четырех лет, что стимулирует владельцев своевременно обращаться в автосервисы. У нас это всё вышеперечисленное – тоже было, но в одночасье рухнуло.

И многие автомобилисты, задумываясь о стоимости ремонта, предпочли бы обратиться к некоему пожилому «дяде Васе». Увы, для него после того, как снесли его старый гараж, аренда рабочего места – что-то из разряда фантастики.

Молодой частный мастер по авторемонту Иван Протасов признался, что пока есть здоровье, можно зарабатывать 200 тыс. рублей в месяц:

– Пожилые мастера уже ушли на покой. Тем, кто помоложе, не всегда хочется делиться с хозяевами. Они ведь не против, чтобы на них работали круглосуточно. И отбоя от клиентов вообще-то нет.

Я, уйдя на вольные хлеба, сначала пробовал арендовать площадку в одном сервисе посуточно, но это оказалось невыгодно. Решил взять кредит и арендовать сразу не месяц. Всё получилось. Вижу, что некоторые автомобилисты заезжают, ремонтируют или обслуживают свои машины самостоятельно. А рядом – другие мастера, типа меня, с постоянными клиентами.

«СП»: А в частном гараже не дешевле?

– Так не осталось в Москве таких гаражей! В Подмосковье и по России – да, много слесарей и электриков работают в гаражах. Там, в принципе, можно выполнять до 60% ремонтных работ. Но могут возникнуть вопросы, возьмёт и нагрянет какая-нибудь «крыша».

«СП: Как у молодого «Васи-слесаря» с качеством услуг? Есть ли гарантии?

– Всё на честном слове, конечно. Если схалтуришь, то, во-первых, второй раз не приедут и не порекомендуют, а, во-вторых, отзыв по адресу на карте накатают плохой. Вообще, скажем так, «гаражный» или «дворовый» рынок авторемонта вдоль автотрасс — это процентов пятьдесят от общего, никак не меньше, – считает мастер…

Но доля мелких независимых автосервисов постепенно сокращается. Крупные СТО, имеющие собственные площади стабильны, у них и цены могут расти в соответствии с инфляцией.

Сокращение числа мелких мастерских и уход дяди Васи в теневой сектор в чём-то напоминает ситуацию конца 90-х и «нулевых», когда владельцы четырех колес искали, где подешевле, мечась между официальными и гаражными сервисами. Конец эпохи гаражей в целом по России, наверное, ещё далек. Да, станция техобслуживания «Дядя Вася» закрылась, но вместо неё появилась другая: «Просто Вася», а порой «Просто Абдула».