Шумная, ржавеющая «консервная банка»: так ли хорош Mitsubishi Outlander?

«Шумная, ржавеющая «консервная банка», вы серьёзно?», — в гневе спросит пользователь, который полностью поддерживает известный рекламный слоган о надёжности Mitsubishi. Ещё бы, ведь у него нет и не было никаких проблем с Outlander третьего поколения! Стало быть, эти журналисты опять поливают добротную машину грязью? Видите ли, нередко сограждане считают личный опыт единственно верным, фактически истиной в последней инстанции. И отрицают опыт других людей. А он, вы не поверите, может отличаться! О недостатках модели сообщают владельцы на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Перед тем, как передать слово владельцу Сергею, отмечу, что мне довелось немало поездить на «Аутлендере» третьего поколения и наши с ним личные субъективные мнения полностью совпадают:

«Неплохой семейный надёжный безопасный автомобиль, купил с пробегом 8 тем, почти новый, недорого . Не жёсткий. Нормально едет. Не ракета. Большой багажник. Много места сзади. Салон не модный, но и не древний. Неплохие материалы. Жрёт нормально. Минус это невнятное управление, ватное. Валкость. Музыка штатная так себе. Низкопрофильные колёса, страшно в яму попасть. Ржавеет глушак, болты, кронштейны под капотом. До этого была рав4 на механике. Вот тойота как- то приятнее в управлении».

Дмитрий столкнулся с такой неприятной особенностью как слабое лакокрасочное покрытие.

«6 лет назад я купил Аутлендер 2014года (до сих пор езжу и наверно даже не продам) на фоне этого я решил продать 5ти летнию Крету (2литра) и купить ещё один Аут в 3 рейстайлинге ,пробег был не большой около 100 а если учесть что езжу примерно на каждой машине по 10тысяч в год ,то прям запас до поломок огромный.Ну что первые впечатления ну да все тоже самое с виду только более яркий)) А ,вот дальше удивило , через год откололась краска на крыше обнажив бурое пятно с хорошую пятирублевку ,ужас подумал я повез делать. Летом помыл ,и )) дальше нецензурно.. Капот ,крылья двери ,стойки всё на покраску, попал подумал я и повез красить)) Ну собственно покрасили ,за деньги делают всё . Но мы же понимаем ,что у меня два аута. Так вот , 14 год ещё в родной краске) а 2018год уже покрасился почти полностью ,уже наслушался что это консервная банка(кстати согласен железо намного помой му тоньше) По ремонту, за 3 года 20 тысяч пробега, замена масло плюс расходники, По всему остальному ,умер стартер ,просто умер уехал на эвакуаторе. На 110 пробега примерно. цена ремонта ну плюс минус 20 за всё с эвакуатором в месте. Думаю тысяч 200 я за это время в него точно вложил. Выводы ,буду дальше ездить менять на что то либо нет смысла».

Артур жалуется на отсутствие гидротрансформаторного «автомата», проблемы с вариатором и опять же посредственное ЛКП: «Владею автомобилем 3 года ездил на нём в Сочи , Крым Питер и Эльбрус , расход 8-9 по трассе, 13-14 по городу.я второй владелец покупал автомобиль на 68тыс. Пробега. На 98 тысячах полетел вариатор отдал 164 тыс. спустя тысячу лопнула цепь вариатора . Поменяли по гарантии , спустя ещё тысячу еще раз лопнула цепь и спустя ещё тысячу ещё раз лопнула цепь т снова полная замена по гарантии . на 132тыс Снова полелет вариатор отдал 240тыс. На машине ездил спокойно не лехачил. Но как выяснилось на дальняк больше 120км/ч лучше не разгоняться , вариатор этого не любит. Еще перекрашивал крышу на 76тыс. Так как появились рыжики. В остальном автомобиль полностью устраивает , особенно на ту цену за которую брал». И ещё пару слов об оставляющем желать лучшего лакокрасочном покрытии на машине 2019 года выпуска, опыт Михаила: «На многих форумах одним из недостатков выявлен тонкий слой лкп, и в условиях эксплуатации при большой влажности (СПб) он будет проявляться. Меня не обошло стороной, и в один прекрасный момент, увидел на крыше маленькое вздудие на поверхности, подумав я что это были птицы, подошел поближе и тут… Реально краска вздулась, на металле ржавчина, подумать не мог что столько времени не мог этого замечать, ибо машиной каждый день пользуюсь. Как можете видеть, «вздутие» произошло на месте между лкп и защитной пленкой на крыше, которую я изначально установил после покупки авто».

Нередко Mitsubishi критикуют за шумоизоляцию, но Константина она устраивает, а претензии совсем другие. «Начнём с плюсов. Первое, с чего я был приятно удивлен, так это с шумоизоляции (на авто ничего дополнительно не делали), на городских скоростях до 80-100 км/ч почти нет никаких досаждающих шумов, на трассе 120-130 км/ч ехать комфортно, уже после проявляются шумы и от ветра и от дороги, всё таки мы говорим не о премиальном бренде, а для такого класса, шумка отличная, у одного из конкурентных кроссоверов, даже с двойными передними стеклами с завода, уровень примерно такой-же. Второе, как авто выглядит снаружи, да это субъективно, но по моему мнению смотрится замечательно (даже на фоне новых китайцев не таким устаревшим). Так же порадовала вместимость салона и багажника, путешествие на юг, где в машине было 4 взрослых человека и их багаж, разместились без проблем. Под полом в багажнике, огромный органайзер под различную мелочь. Понравилась управляемость и устойчивость авто на высоких скоростях, держит дорогу хорошо. Теперь перейдем к минусам. Авто отлично управляется, но уж больно жёстко отрабатывает средние и крупные неровности, особенно с острыми стыками. Благо если нечасто приходится съезжать на грунтовые и проселочные дороги, то терпимо. Ещё одним из основных минусов я выделю динамику и расход топлива, 146 сил ему явно не хватает (как мне кажется даже Поло ехал бодрее), поэтому к обгонам готовиться нужно прям заранее. Также неприяным оказался расход топлива, что в городе, что на трассе, очень он далеко от паспортных значений. В городе в среднем 12 литров, на трассе 8. Но если вы хотите путешествовать быстро, на скорости 140км/ч расход уже будет литров 10. И напоследок из минусов с вариатором нужно быть очень аккуратным (главное не допускать пробусовок и резких стартов) иначе ремонт коробки будет дорогостоящий».

Дмитрий Каширин называет модель неоднозначной, но очень близкой. Она комфортная и приятная, однако есть ряд «но»: «1. шумоизоляция консервной банки. Ну вот как так? Ну зачем? Хочется сделать всю шумку. Не сделал, не сделал по причине пункта 2 2. только грянули морозы. там стучит, там сверчок, там пластик 3. Катка. О нём я узнал позже. 99.9% машин 2.0 с проблемами етакс блока. Да, решается недорого, если знаешь, то все ок. Однако нужно знать, что в моменте из-за ошибки могут молотить вентиляторы при работе двигателя. Проблема решается сбросом клеммы. Потом опять. 1-2-3 недели и опять. Летом все ок. Но только погода говно, его клинит. Решение — 14к, на форумах и в ВК вам помогут. в целом я автомобилем очень доволен, но мелочи добивают. Возможно проблемы характера и острого слуха. Хочется больше комфорта, а значит нужно поднимать планку. За комфорт нужно платить».

