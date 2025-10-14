Продажам новых китайских авто спрогнозировали крупное падение

К концу 2025 года в России может заметно снизиться спрос на новые легковые автомобили китайских марок. По прогнозу руководителя управления по работе с импортёрами компании «Газпромбанк автолизинг» Александра Корнева, продажи таких машин могут сократиться примерно на 25% по сравнению с 2024 годом — до 700 тысяч автомобилей. Его слова приводит ТАСС.

© Ferra.ru

Общий объём рынка новых легковых машин, по его оценке, составит около 1,3 миллиона единиц. Корнев отметил, что по итогам первых трёх кварталов 2025 года продажи китайских авто уже упали на 29%, а их доля на рынке снизилась до 54%.

Эксперт добавил, что осенью возможно частичное восстановление продаж, если сохранится рост, начавшийся в августе. Однако, по его словам, многие китайские бренды изначально установили слишком высокие планы, и теперь рискуют не выполнить их на 30−35%.

Несмотря на спад, автомобили из Китая по-прежнему занимают более половины российского рынка новых машин.