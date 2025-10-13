Неисправность клапана PCV в автомобиле нельзя недооценивать

Нарушение работы PCV-клапана, в первую очередь, негативно сказывается на системе вентиляции картера. В двигателе накапливается чрезмерное давление, что приводит к утечке масла через уплотнительные элементы. Автовладелец может обнаружить следы масла под автомобилем или увеличение его расхода. Некорректная работа клапана способствует образованию отложений в двигателе, ухудшающих смазку и ускоряющих износ деталей, предупреждает 110KM.

© runews24.ru

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу – еще один признак неисправности. Автомобиль может работать с перебоями, обороты двигателя становятся неустойчивыми, вплоть до полной остановки. Это связано с тем, что неисправный PCV-клапан нарушает пропорции воздушно-топливной смеси, что приводит к неравномерной работе мотора. Часто загорается индикатор неисправности двигателя, диагностика которого показывает ошибки в системе вентиляции картера.

Игнорирование данной проблемы может привести к серьезным последствиям. Загрязняется дроссельный узел, засоряются впускные каналы, а моторное масло теряет свои качества. Это чревато необходимостью капитального ремонта двигателя, стоимость которого значительно превышает своевременную замену PCV-клапана. А потому рекомендуется регулярно проверять состояние данного элемента и своевременно его заменять при первых признаках неисправности.

Audi и Porshe: к этим авто вам будет сложно найти запчасти.

«Эксперт Светлана Акулова поделилась советами по выбору зимних шин».