Неоднозначный «японец» с проблемами: так ли надёжен Mitsubishi Lancer IX?

Некоторые отечественные пользователи продолжают с упорством повторять мантру «японский — значит надёжный», забывая о том, что каждой модификации присущи свои нюансы. Пример тому — Mitsubishi Lancer девятого поколения. Это отличный выносливый автомобиль, эксплуатация которого не лишена определённых тонкостей. Беглый серфинг по интернету показал, что он может ржаветь, по стоимости содержания, прямо скажем, отнюдь не «Жигули», да и 1,6-литровый двигатель известен масложором. Серврсмены отмечают, что это случается из-за состояния маслосъёмных колпачков или маслосъёмных колец. Но некоторые граждане отрицают и это, заявляя об абсолютной надёжности и «настоящем императорском качестве». Что здесь правда, а где домыслы? На этот вопрос ответят отзывы владельцев на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

В этот раз мы нарушим традицию и начнём с мнения участника сообщества Drive2.ru с ником xWipex:

ИТАК:

Подъедает масло/течет масло — если масло меняли не вовремя/плохое масло/плохой бензин например 92 вместо положенного 95/человеческий фактор, перегретый двигатель (пункт 6+7), начинают течь сальники Весьма нежные тормоза — регулярно нужно чистить/человеческий фактор Проблема рулевого управления (ГУР, шланг ГУРА, рейка) — практически на любой машине что то да есть 146% Ржавеют отдельные элементы кузова — в районе 2005 годов вроде кузова были с оцинковкой Не внятный свет фар — не критично легко исправляется лампами/линзами и т.д. Дроссельный узел — +/- 90к пробега, меняется на доработанный Частенько отключается Блок управления вентиляторами охлаждения (БУВ) — замена/перепайка Частенько вылетает топливный насос — плохое топливо/человеческий фактор Если кондиционер — забивается печка, теряется функция управление ею на торпеде — замена тросика (временно)/переборка (очень гемморойно) Забиваются катализароры 90к +/- — плохой бензин/человеческий фактор… вырезать и желательно перепрошивать на евро2…

© Mitsubishi

Ржавеет со скоростью света: владельцы про кроссовер Chery Tiggo

А это уже Auto.ru. Сергей О. оставил большой и обстоятельный отзыв. Как говорится, по делу и без иллюзий.

«Факты:

Брать?

авто в целом не дорогой

много запчастей на любой кошелек, до сих пор с Владика есть с разбора

есть тюнинг, он доступен по кошельку и без колхоза

очень много информации по эксплуатации в интернете

очень простой конструктив

ресурс многих узлов 300+ ( менял ступицу на 280т. стояла родная ещё)

ремонтируют в любом гараже

даже в критическом состоянии едет( по отзывам в интернете), потому что педаль на тросике, двигатель простой как топор, с минимумом датчиков.

неприхотливый

очень большой выбор на вторичке, есть с чем сравнить, если раньше не ездил на таком

простота , мало электроники, много механики ( это и плюс и минус)

СВАПопригодность, очень много мастеров, кто специализируется только на Лансерах

расход на МКПП нормальный 6-10 литров от цикла и сезона

в этом бюджете другие авто более скромных размеров и внешне не оч)

не брать?

ржавеет, причем сильно, живых и не вареных я не видел) кузовная нынче по цене крыла от самолета

есть болячки, от которых избавляться дороговато, но если сделать один раз- то уже надолго. ( ррх, дросель, бак ржавеет, 4g18 просто выкидывает масло в трубу, клин печки, радиатор в салон льет) остальное не оч дорого.

1,6 рано или поздно начинает активно есть масло

внешка( устарел), цедия даже интереснее)

простота , мало электроники, много механики ( это и плюс и минус)

найти живой за адекватные деньги почти не реально, живые продают задорого

уставшее железо за +-20 лет, даже с малым пробегом «из-под деда» будет с вложениями

расход на АКПП большой

т.к. цена авто в целом не очень большая, много вариантов просто убитых и с колхозом. Авто берут на последние деньги и надеются на японское качество)

© Mitsubishi

Это вам не Audi: владельцы про стильный китайский Changan Uni-V

Субъективно: Внешка: в обвесе 2.0, ралли арт 8/10, НФС Андеграунд добавляет 3 бала) Эксплуатация на каждый день: 7/10, боевая телега) едет из «а» в «б» и много не требует. Комфорт: 5/10 жёсткая подвеска, аэродинамический свист после 100км/ч, Рулёжка: если рейка от 2.0 8/10 С семьей на море: 3/10 мало места, кресла надо от 2.0 ставить, багажник маловат Шумка: 5/10, без доп шумки — после 100 км/ч все едут молча) Трасса: 6/10 , 5 ступенчатая МКПП или АКПП дает ехать 110 км/ч уже на 3000 о/м, учитывая шумку- просто не комфортно. Без тюнинга на 1,6 и 98 пони обгон становится мучением. Город: 5/10, кондей+ небольшие габариты — этот базовый минимум , расход будет к 10 литрам в пробках, нет штатных парктроников. На МКПП у многих дергается на 1 передаче, жуть) Тюнингопригодность: 8/10, т.к. много узлов подходит с версии 2.0 , ралли-арт, вагон, эво — тюнинг простой и не оч дорогой. С 1.6 с вложениями около 100тр можно снять 140-160 лс, при этом авто будет вставать на учет) Безопасность: 6/10, мало подушек, много железа расположено близко вокруг тебя ) Надёжность: 50/50 , машины старые, не стоит питать иллюзий, даже купив полностью рабочее авто не рассчитывайте в ближайшее время кататься без вложений, возраст берет своё. (брал без косяков, за год помимо ТО потратил примерно 80-100 к) вердикт: подойдет как первое авто, как рабочее авто, проект под Эво».

© Mitsubishi

Комфортабельный, дешёвый, с нюансами: владельцы про китайский Geely Emgrand EC7

Проблемы упомянул и болотнов 512487:

«В этом отзыве я хочу рассказать про свой опыт эксплуатации автомобиля Mitsubishi Lancer IX седан с объёмом двигателя 1,6 на протяжении пяти лет. брать лансера только на механике да у него есть головяк с дроселем ,рхх,гниюшие задние арки. Но в любое время дня и ночи заведется и довезёт куда надо. Так у него расход по трассе 7л не даром но бюджетно . Запчастей на него просто тьма на любой кошелек . Есть пару минусов не критичных 1 . Умирают моторчики в замках задней двери слева и справа . 2 Клинят ручки всех дверей а с ними и центральный замок. 3 Может умереть католик к 200 000 придётся вырезать».

Своим опытом поделился Владимир:

«Владею Лансером около 1 года, не смотря на то что это иномарка она довольно часто ломается ну года берут свое, через месяцев пять владения загонял на капитальный ремонт двигателя так как начел кушать масло и дымил достаточно сильно, обошлось не так дорого кстати около 70.00₽, много чего ещё поменял точно не скажу сейчас ну стойки, пружыны, все рычеги тоже менял, в салоне тоже надо наводить порядок так как он уже старый прийдется все обновить я поставил новый руль новую мультимедиа, камера заднего вида, сведенья перешивали, дверные карты тоже обновил подиумы и вставки, Приборную панель также пришлось обновить потому что стоковая белая выглядит не симпатично, в багажнике достаточно много места, 15 саб с большим коробом хорошо влазит ) едет ну достаточно хорошо для 1.6, что ещё в принципе хорошая машина, не очень дорогая, комфортная, места достаточно, кондиционер работает хорошо в такую жару самое то, прихотливая к маслу нужно заливать хорошое дорогое масло или кольцам придёт хана, если у вас не большой бюджет на авто lancer самое то можно немного приложить руку и тачка будет смотреться очень хорошо на дороге, и ощущение от машины только удовлетворительные не чего прям плохого в нём нету».

© Mitsubishi

Мнение Андрея Архипова лишь подтверждает сказанное выше. Машина хорошая, но не лишена возрастных болячек и других особенностей: