Перегрев мотора: что делать, когда стрелка уходит в красное

Перегрев двигателя считается критическим состоянием, которое может спровоцировать серьезные поломки, вплоть до заклинивания мотора. Даже на исправном автомобиле температура может опасно возрасти, например, из-за загрязнения радиатора, нехватки антифриза или отказа вентилятора.

Если вы заметили, что стрелка температуры «идет» к красной зоне или загорелся предупреждающий значок, не глушите мотор сразу. Остановленный двигатель не будет охлаждаться, и это вызовет локальный перегрев.

Вместо этого помогите системе охладиться: включите печку на максималку и на самую высокую скорость обдува. При этом радиатор сработает как дополнительный охладитель, отбирая тепло у антифриза. В салоне станет очень жарко, поэтому опустите стекла, а потоки воздуха из дефлекторов направьте на лобовое, поясняет канал «Автовыбор».

После того как температура упадет до нормы, заглушите двигатель и через десять минут проверьте уровень антифриза. Долейте, если он низкий. Если вам не нашли причину на месте не удалось, обратитесь в ближайший автосервис, но не откладывайте проблему. Дальнейший ремонт вам обойдется намного дороже.

