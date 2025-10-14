E30 M4: гибрид классики и мощности нового поколения

До 2013 года BMW M4 не существовало. Именно тогда баварцы решили разделить двух- и четырёхдверные версии легендарной «тройки»: седаны остались под знаком 3 Series, а купе и кабриолеты стали частью новой 4-й серии.

Суть в том, что вместе с этой трансформацией изменилась и линейка BMW M: начиная со следующего модельного года, купе и кабриолеты получили индекс M4, тогда как седаны по-прежнему назывались M3. Поэтому упоминание «E30 M4» способно вызвать замешательство у любого поклонника марки. Однако, как выяснилось благодаря BMW M, такой автомобиль действительно существует — пусть и в единственном, экспериментальном экземпляре.

Под капотом легенды

Так называемый E30 M4 — это радикально модернизированный E30 M3, превращённый энтузиастами в настоящий технический феномен. Уже с первого взгляда понятно, что перед нами не заводской образец, но настоящая магия скрывается под капотом. Вместо оригинального четырёхцилиндрового S14 здесь установлен трёхлитровый рядный шестицилиндровый мотор S55 с двойным турбонаддувом, позаимствованный у первого поколения M4.

Да, ему недостаёт фирменной углеродной распорки, которой украшены большинство машин с этим двигателем, но сам факт, что агрегат втиснули в узкий моторный отсек E30, уже заслуживает уважения. И, судя по отзывам, управляемость у этой машины не просто сохранена — она вышла на новый уровень. Не в последнюю очередь благодаря кастомной подвеске push-rod, которая роднит проект скорее с трековыми монстрами, чем с классическими купе 80-х.

Больше, чем просто свап

Раз уж под капотом поселился мотор M4, создатели проекта из JP Performance решили пойти до конца. Практически вся ходовая часть и интерьер теперь перекочевали с современного F82 M4. В салоне — родная приборная панель, рулевое колесо и даже роботизированная коробка DCT с оригинальным селектором. При этом часть деталей осталась от классического M3: карты дверей, некоторые элементы отделки и даже старый блок Check Control (пусть, скорее всего, и нерабочий).

Интересно, что все датчики и электронные системы были перенесены с M4, а систему охлаждения доработали с помощью компонентов CSF. Пара сидений Recaro завершает образ машины, которая будто объединяет два мира — аналоговый и цифровой, олдскульный и высокотехнологичный.

Уникальный эксперимент

BMW уже не впервые демонстрирует этот гибрид, но именно этот экземпляр, по мнению фанатов, стал самым проработанным и экстремальным проектом E30 M4. Его подвеска и интеграция агрегатов нового поколения делают его чем-то большим, чем просто свапом — это полноценный инженерный эксперимент, доказательство того, что легенды можно не только хранить, но и переосмыслять.