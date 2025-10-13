NeCayenne — история самого необычного Porsche Cayenne из России

В середине 2000-х появился проект NeCayenne — Porsche Cayenne, переделанный под заказ московского предпринимателя Виктора Такнова.

© Carakoom

Машину оснастили двигателем от Porsche Carrera GT мощностью 712 л.с. и полностью переработали внешне.

Название «Не Кайен» подчеркивало, что это уже не Porsche.

Первый макет был создан по эскизам Эрнеста Царукяна, но заказчик выбрал более реалистичную версию, предложенную Владимиром Ярцевым.

«Была поставлена задача сделать что-то такое, что бросается в глаза, вызывает недоумение или восторг», — прокомментировал Владимир Ярцев.

Затем в мюнхенской студии DMSDesign, которая существует до сих пор, сделали макет в масштабе 1:1 и прототип.

Автомобиль показали руководителям Porsche, которые признали проект смелым, но отметили, что сами не могут позволить себе такие эксперименты.

«По сравнению с другими брендами мы выпускаем автомобили малыми сериями, но всё-таки не имеем морального права делать столь смелые шаги вперёд. Это – автомобиль для ценителя экзотики. А мы должны делать автомобили более реальными», — сказали в Porsche.

NeCayenne до сих пор существует — теперь он синий и ездит по Москве.