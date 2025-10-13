В Ставрополье открылась уникальная онлайн-ярмарка автомобилей

Власти Ставрополья продают по низкой цене свой гаражный «раритет»
Что доступно на аукционе по сниженным расценкам? Например, Chevrolet Lanos 2008 года. Его стоимость составляет всего 53 100 рублей, что объясняется его состоянием. Отсутствуют ключи и документы, автомобиль имеет повреждения: нет бампера, деформирован лонжерон и другие поломки. Таким образом, сбереженные средства потребуются новому владельцу для восстановления машины.
ВАЗ-21124 2007 года выпуска можно приобрести за 74 200 рублей. У автомобиля тоже есть значительные повреждения, нет ключей и документов, спущены колёса, салон грязный, а также имеется ограничение на регистрационные действия.
Доступны и иномарки, но их стоимость выше. Например, Citroen C3 Picasso 2011 года выпуска. По описанию, автомобиль в удовлетворительном состоянии, без критических поломок, сообщает newstracker.ru.
Mitsubishi Colt 2008 года можно приобрести за 147 000 рублей. Однако у него отсутствуют ключи и документы, имеются трещины на бампере, сломано крепление, вмятины на капоте и под решеткой радиатора, а также другие повреждения. Приём заявок на участие в аукционе по всем лотам завершится 5 ноября 2025 года.
Накануне сообщалось, что Ставропольский край вошел в топ регионов по популярности новых машин.