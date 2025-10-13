В Ставрополье открылась уникальная онлайн-ярмарка автомобилей

Что доступно на аукционе по сниженным расценкам? Например, Chevrolet Lanos 2008 года. Его стоимость составляет всего 53 100 рублей, что объясняется его состоянием. Отсутствуют ключи и документы, автомобиль имеет повреждения: нет бампера, деформирован лонжерон и другие поломки. Таким образом, сбереженные средства потребуются новому владельцу для восстановления машины.

ВАЗ-21124 2007 года выпуска можно приобрести за 74 200 рублей. У автомобиля тоже есть значительные повреждения, нет ключей и документов, спущены колёса, салон грязный, а также имеется ограничение на регистрационные действия.

Доступны и иномарки, но их стоимость выше. Например, Citroen C3 Picasso 2011 года выпуска. По описанию, автомобиль в удовлетворительном состоянии, без критических поломок, сообщает newstracker.ru.

Mitsubishi Colt 2008 года можно приобрести за 147 000 рублей. Однако у него отсутствуют ключи и документы, имеются трещины на бампере, сломано крепление, вмятины на капоте и под решеткой радиатора, а также другие повреждения. Приём заявок на участие в аукционе по всем лотам завершится 5 ноября 2025 года.

Накануне сообщалось, что Ставропольский край вошел в топ регионов по популярности новых машин.