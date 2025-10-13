Почему замена масла в Bugatti Veyron грозит тратами, как на покупку нового авто

Замена масла в гиперкаре Bugatti Veyron обходится владельцам в сумму, сопоставимую с ценой нового автомобиля массового сегмента. Стоимость этой процедуры в официальных сервисах достигает 21 тысячи долларов (около 1,7 миллиона рублей). Причина - в уникальной конструкции двигателя и сложности технического обслуживания.

Bugatti Veyron оснащен 16-цилиндровым двигателем W16 объемом 8,0 литра с четырьмя турбинами, требующим особого подхода к замене масла. В отличие от обычных автомобилей, где достаточно одной сливной пробки, в конструкции гиперкара предусмотрено 16 точек слива масла, а также разветвленная система смазки, обеспечивающая стабильную работу при колоссальных нагрузках.

Чтобы получить доступ к каждой пробке, техникам приходится снимать днище автомобиля, панели кузова, подкрылки и элементы задней подвески. Только демонтаж занимает несколько часов, а вся процедура может длиться до 27 часов.

После слива старого масла система промывается, чтобы исключить остатки отработки, и только затем заполняется новой жидкостью, изготовленной по специальному допуску Bugatti.

Для обслуживания используется эксклюзивное моторное масло, не продающееся в розничной сети, а также оригинальные фильтры и прокладки, которые заказываются напрямую у производителя. Это дополнительно увеличивает стоимость процедуры.

Эксперты отмечают, что столь высокая цена обусловлена не только сложностью конструкции, но и требованиями к квалификации персонала: такие операции выполняются исключительно в авторизованных сервисах Bugatti, где работают специалисты, прошедшие обучение на заводе во французском Мольсайме.

Ранее издание The Drive сообщало, что общие эксплуатационные расходы на Veyron могут превышать 100 тысяч долларов в год, включая регулярные проверки, замену шин и жидкостей. Для владельцев гиперкара такие суммы считаются частью обычного обслуживания, а не экзотическим исключением.

Таким образом, высокая стоимость замены масла в Bugatti Veyron - это следствие инженерной сложности, ограниченного производства и требований к обслуживанию автомобиля, рассчитанного на скорости свыше 400 км/ч.