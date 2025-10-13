Прокол колеса в дороге: что поможет, когда нет запаски

Прокол колеса — одна из самых частых проблем на дороге. Во многих случаях её можно решить самостоятельно, не прибегая к замене колеса.

Если вы заметили прокол вовремя и колесо не полностью спущено, можно попробовать подкачать его компрессором. Обязательно проверьте, насколько быстро выходит воздух. При небольшом давлении еще можно медленно доехать до ближайшей шиномонтажки, периодически подкачивая колесо.

Для небольших повреждений подойдут ремонтные комплекты с жгутиками или грибками. К тому же они стоят не очень дорого и просты в использовании. Жгуты спасут даже при порезах в плечевой зоне покрышки. Используйте специальный клей и не торопитесь: каждый жгут должен хорошо приклеиться. Конечно, это временное решение, но до сервиса доехать сможете.

Альтернативный вариант — аварийный герметик в баллоне. Он закачивается через вентиль повреждённого колеса. Однако учтите: если в шине уже есть предыдущие ремонты жгутами, герметик может разъесть клей.

Еще в бескамерную шину можно вставить камеру. Но делать это следует только в крайних случаях. К тому же это нелегкий процесс, но сработает наверняка. Придется разбортировать колесо с одной стороны домкратом и подручными средствами.

Бывает, что прокол долго остаётся незамеченным — например, когда в шине застрял саморез. Если он выпал, и колесо начало спускать, можно попробовать вкрутить на его место другой саморез чуть большего диаметра, поясняет канал «Авто Mail».

В критической ситуации, когда нет сотовой связи и шиномонтажки далеко, можно медленно двигаться на дисках по ровному асфальту или попросить помощи у других водителей. Только следите за тем, чтобы у вас еще и аккумулятор не сел.

Ранее стало известно, что в России утвердили новые правила замены автомобильных шин. Например, шипованные зимние шины могут стоять на машине с 1 декабря по 1 марта, писал «ГлагоL».