Какую «осеннюю» мототехнику выбирают российские покупатели. До наступления серьезных холодов и снегопадов остается несколько недель – это время отлично подойдет для покорения пересеченной местности на квадроцикле или эндуро. Эксперты Авито Авто для редакции Quto проанализировали спрос , предложение и цены на «осеннюю» мототехнику в 2025 году, чтобы выяснить, как менялись предпочтения пользователей, а также нашли несколько подходящих для бездорожья моделей.

© Quto.ru

По данным Авито Авто, на рынке подобной техники, как и в случае с «обычными» мотоциклами, наблюдается выраженная сезонность. Максимальные показатели спроса и предложения приходятся на лето, однако осенью, вплоть до декабря, сохраняются на достаточно высоком уровне: спрос на кросс-байки и квадроциклы снижается на 15-20%, а на мотоциклы – до 30% по сравнению с сезоном.

В 2025 году на Авито Авто чаще всего предлагали квадроциклы с пробегом марок CFMOTO (11,2% от общего числа объявлений), STELS (10,7%) и Motoland (8,6%). Больше всего объявлений пришлось на ATV 125C (0,5%), Motoland 200 Wild Track X (0,5%) и ATV Classic 200 (0,4%). Самыми востребованными были квадроциклы марок ATV, BRP и CFMOTO, а среди моделей – ATV Classic 200 PREMIUM, ATV Classic 49 CC и CFMOTO CF500-A.

По сравнению с январем-сентябрем прошлого года выросло число объявлений о продаже квадроциклов Motoland (в 2,6 раза), CFMOTO (в 2,6 раза) и STELS (в 2,1 раза). Больше стало предложений на ATV Classic 200 PREMIUM (в 4,8 раза), ATV Classic 200 (в 2,4 раза) и ATV ATV 125C (+65,2%). Также в 2 раза вырос спрос на ATV Classic 200 PREMIUM. Эта же модель заметно подешевела – на 11,5% до 170 000 рублей.

Самыми распространенными кроссовыми моделями мотоциклов в продаже на платформе в 2025 году стали модели марок KAYO (14,4% от предложения), Motoland (10,8%) и BSE (8,6%). Среди моделей по числу объявлений лидировали KAYO K1 250 MX (1,4%), KAYO Basic TT125 (1,1%) и Kews K16 NB300 (0,9%). По спросу в этом году лидировали байки марок Kews, KAYO, Regulmoto, а из моделей – Orion 50, Kews K16 NB300 и Sycmcc 250cc.

В этом году стало больше объявлений о продаже этого типа байков от брендов Kews, Motoland и BSE, а также моделей Kews K16 NB300 (в 7,3 раза), KAYO Basic TT140 (+85,6%) и KAYO K1 250 MX (+71,2%). Спрос за год вырос на две модели: Sycmcc 300cc (+89,8%) и Kews K16 NB300 (+21,9%), а также в целом на бренд Kews (+12%). При этом цены на некоторые мотоциклы этого класса снизились: наиболее заметно, более чем на 10%, на модели Orion 50 (средняя цена – 20 000 рублей), KAYO K1 250 MX (210 000 рублей) и Kews K16 NB300 (120 000 рублей). Эксперты Авито Авто подготовили подборку, в которую вошли интересные предложения по всем трем видам мототехники.

© Avito

CFMOTO CF500-A

Открывает подборку китайский квадроцикл CFMOTO CF500-A, стоимостью 180 000 рублей, который предлагается в Вологодской области. Утилитарная модель оснащена 500-кубовым двигателем мощностью 32 л.с., что делает ее достаточно практичной для различных задач. Интересно, что, несмотря на почтенный возраст (2013 год выпуска), пробег составляет всего 216 км – технику явно берегли. Заслуживает внимания ярко-желтый цвет модели: такой «квадрик» точно не потеряется в хмурые осенние дни и добавит ярких красок даже в самую серую погоду.

© Avito

Kews K16 NB300

Кроссовый мотоцикл KEWS K16 NB300 за 180 000 рублей, представленный в Нижнекамске (Республика Татарстан), – это интересный выбор для любителей активной езды. Под капотом установлен 300-кубовый двигатель Zongshen ZS174МN-5 (NВ300) мощностью 30 л.с., дополненный жидкостным охлаждением и спортивным карбюратором Nibbi PWK34 Racing. Особого внимания заслуживает балансирный вал, который делает работу двигателя заметно мягче, а также перевернутая передняя вилка диаметром 48 мм с возможностью регулировки демпфирования. В сочетании с моноамортизатором задней подвески этот аппарат предлагает достойный контроль на сложных участках дороги.