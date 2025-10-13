Назван способ правильно проезжать глубокие лужи

Неправильное поведение на дороге во время или после сильного ливня может привести к серьезным поломкам, предупредил региональный технолог международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал водителям способ правильно проезжать глубокие лужи.

Чтобы снизить риск повреждения автомобиля, важно придерживаться простых, но спасительных рекомендаций, указал эксперт. Прежде чем заезжать в воду, он призвал оцените глубину луж и состояние дороги.

«Не поленитесь выйти из машины и посмотреть, видно ли дно. Если лужа совсем мутная, чтобы оценить глубину подойдет любая палка или ветка. Кроме того, можно ориентироваться на другие машины, которые проезжают первыми, но важно помнить: клиренс у них может быть выше. Если есть сомнения — безопаснее будет объехать препятствие», — поделился Ершов. Ключевой ориентир — уровень воздухозаборника: он должен оставаться выше линии воды. Для большинства седанов ватерлиния проходит на 20-25 сантиметров, у кроссоверов на 4-5 сантиметров выше Константин Ершов автоэксперт

Въезжать в воду он рекомендовал медленно, на пониженной передаче и с ровными оборотами двигателя. Так будет минимизирован риск захвата воды и сохранена управляемость.

После выхода из лужи важно проверить эффективность тормозов, несколько раз плавно нажав на педаль, двигаясь на небольшой скорости, обозначил эксперт. Это поможет удалить влагу с тормозных дисков и колодок, восстанавливая нормальное торможение, пояснил он.

«Если путь пролегал через действительно глубокую воду, загляните в корпус воздушного фильтра. Любые следы влаги или грязи — сигнал для его замены. Это простая профилактика, которая может уберечь двигатель от попадания воды», — заключил собеседник «Ленты.ру».

