Водителей предупредили об ответственности за вождение после седативных лекарств

После приема лекарств, влияющих на нервную систему, управлять автомобилем становится небезопасно из-за снижения реакции, внимания и координации. Минздрав включил в список запрещенных для управления автомобилем более 200 препаратов. Об этом сообщила адвокат, кандидат юридических наук Ольга Степанова.

© Вечерняя Москва

К таким препаратам относятся психотропные, седативные и противоаллергические средства, некоторые категории обезболивающих и спазмолитиков, а также вещества, которые содержат этиловый спирт.

По словам эксперта, если человек управляет автомобилем после приема таких препаратов, он может получить штраф или даже понести уголовную ответственность, если произойдет авария с тяжелыми последствиями, передает Lenta.ru.

Автоюрист Дмитрий Славнов разъяснил требования закона к размещению наклеек на автомобилях. Согласно нормам, запрещается размещать любые наклейки на лобовом и передних боковых стеклах машины, так как они ухудшают видимость дороги и повышают риск аварий.

Также Славнов рассказал, что россиян могут привлечь к уголовной ответственности за один вид секса: в припаркованном в общественном месте автомобиле.