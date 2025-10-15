Белоруссия, Казахстан, Россия: в какой стране автомобили стоят дешевле

Эксперты Quto выяснили, в какой стране ЕЭАС автомобили стоят дешевле. Однажды глава российского офиса одной популярной японской компании публично сказал: «Автомобиль должен стоить столько, сколько готовы заплатить за него покупатели». И эта компания, чьи машины имели статус сверхнадёжных, навешивала откровенно негуманный ценник на своего флагмана — большой рамный внедорожник. Но, как оказалось, такой принцип работы характерен не только для этой фирмы...
Первое любопытное открытие: у наших соседей свободно продаются неведомые россиянам машины. Так, например, в Белоруссии седан Chery можно купить за 1 300 000 рублей — это модель Chery Arrizo 6. Не слышали? А она существует!
Покупателям доступен один вариант — с атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и клиноременным вариатором. Сама машина — крупнее, чем Lada Vesta: её длина — 4644, ширина — 1814, а высота — 1493 мм.
Изволите, чего подороже? В Казахстане начали продавать Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. Локальные дилеры немецкого бренда готовы принять заказ, но заказанная клиентом машина прибудет лишь через несколько месяцев.
Четыре электромотора, оборудованных индивидуальными двухступенчатыми редукторами, суммарно выдают 588 л.с. и 1164 Н·м. Цена новинки составляет от 180 000 до 230 000 евро (16 700 000−21 300 000 рублей).
А ещё нашим восточным соседям по легальным каналам доступна оригинальная Toyota Camry! Правда, даже поклонники японской техники считают, что уважаемая марка слишком задрала цены, выводя новейшую Toyota Camry 80.
В базовой версии новинка стоит 18 790 000 тенге, что равнозначно 2 800 000 рублей. Для нас совсем недорого, но жители республики вместо «Тойоты» предпочитают корейских одноклассников (например, Hyundai Sonata).
Что касается моделей, доступных жителям всех трёх стран, то редакция Quto сравнивала действующие на 15 октября прайс-листы. И получилось, что россияне платят за новую технику дороже всех… Вот наглядные тому примеры.
Geely Monjaro (с учётом действующих прямых скидок)
Россия: - 4 289 990 ₽ Белоруссия: - 127 900 BYN (3 470 000 ₽) Казахстан: - от 22 590 000 ₸ (3 400 000 ₽)
Haval Jolion (с учётом действующих прямых скидок)
Россия: - от 1 999 000 ₽ Белоруссия: - от 73 500 BYN (1 990 000 ₽) Казахстан: - от 10 440 500 ₸ (1 550 000 ₽)
Здесь важно уточнить: в Белоруссии покупателю предлагают вариант оборудованный преселективным «роботом» и в более упакованной версии — в России аналогичный стоит от 2 299 000 ₽.
Lada Vesta (с учётом действующих прямых скидок)
Россия: - от 1 525 000 ₽ Белоруссия: - от 48 900 BYN (1 330 000 ₽) Казахстан: - от 7 990 000 ₸ (1 200 000 ₽)
Li L6
Россия: - от 5 690 000 ₽ Белоруссия: - от 114 500 BYN (3 100 000 ₽) Казахстан: - от 19 978 000 ₸ (2 970 000 ₽)
Правда, изучив цены, важно учесть: в каждой стране есть свои таможенные, фискальные и другие особенности, так что стоимость каждой конкретной машины зависит не только лишь от жадности продавца.