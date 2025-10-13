"Электрички" способны выжить бензиновые фургоны из городов

Эпоха электромобилей стремительно меняется: в 2021 году они казались чуть ли не единственным перспективным направлением автопрома, а к 2022-2023 годам стали реальностью. Однако к 2025 году многие начали рассматривать их как ошибку и дополнительную нагрузку для владельцев.

© Российская Газета

Это связано с чередой событий, неожиданных открытий и интенсивных маркетинговых усилий, а также с искусным управлением общественным мнением. Однако ситуация, по словам руководителя направления "Avior Коммерческие автомобили" Михаила Семенихина, оказалась не столь однозначной. В беседе с порталом "Автовзгляд" он отметил, что есть сферы, где электромобили по-прежнему востребованы.

Экологическое лобби из Брюсселя активно утверждало, что ДВС - это путь в никуда, а будущее за чистым электричеством. Однако иллюзии быстро рассеялись, когда стало ясно, что "зеленая" энергия не способна заменить бензиновые или дизельные машины в частных гаражах и в целом губительна для будущего ЕС.

Эксперт полагает, что главная проблема электрокаров - это вопрос восприятия. Многие полагают, что аккумулятор не может вовсе заменить двигатель внутреннего сгорания. В то же время в сегменте коммерческих автомобилей электромобили уже становятся конкурентами классических ДВС, особенно в городских грузоперевозках, где важна предсказуемость пробега, а не дальность.

Ограничивающими факторами остаются высокая цена и отсутствие массовых предложений подобных машин с нормальной остаточной стоимостью. Серийное производство более доступных моделей и развитие инфраструктуры могут сделать батареи конкурентоспособными с бензобаками в ближайшие 3-5 лет в мегаполисах. За пределами крупных городов ДВС сохранит доминирование дольше, полагает эксперт.

С учетом того, что Россия богата электричеством, которое объективно дешевле бензина, смена привычных видов топлива на аккумулятор может быть выгодной для коммерческого транспорта в ближайшем будущем. Однако для этого нужна инфраструктура и доступные электрофургоны или электрогрузовики, подытожил Семенихин.

Ранее "РГ "рассказывала о том, что фиаско электромобилей Ford в Европе грозит оставить 1000 сотрудников без работы.