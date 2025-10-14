Почему не стоит покупать китайские шины Compasal

Личный опыт: почему стоит опасаться покупки китайских шин Compasal. После ухода из России привычных компаний на рынке появились не только китайские автомобили, но и китайские компоненты, в том числе шины. На любом маркетплейсе можно найти массу предложений на любой кошелёк, с массой положительных отзывов. Однако далеко не всегда им стоит доверять, в чём на собственном опыте убедился автомобилист из Москвы, который поставил на свою машину покрышки Compasal Grandeco. Своими впечатлениями он поделился в беседе с редакцией Quto.ru.

© Quto.ru

«Если о запчастях найти реальные отзывы сложно, то мнения о шинах представлены на маркетплейсах “в ассортименте”. И в большинстве своём они неплохие. Только нужно иметь в виду один момент: их пишут автомобилисты, сменившие изношенные шины на новые. Причём часто первые они сняли в конце прошлого сезона, около полугода назад. И теперь пишут, как классно на новых покрышках, которые даже не успели толком обкататься. Поэтому настоятельно советую относиться к таким отзывам с опаской», — сообщил автомобилист.

Он отметил, что Compasal Grandeco 195/65 R15 достались ему по случаю в середине сезона 2023 года, сам бы купил что-то более известное. В первые 1,5 сезона проблем никаких не было, а общий пробег составил порядка 15 тысяч км.

© Compasal

«А вот в этом году характеристики покрышек кардинальным образом изменились. Вместо неплохой сопротивляемости аквапланированию — полное нежелание “тонуть” в глубоких лужах и в колее. В совсем неприятной ситуации обычно помогает резкое нажатие на тормоз: передняя часть нагружается, и протектор достает до асфальта. С Compasal Grandeco этого не происходит. Машина становится абсолютно неуправляемой и опасной. В дождь на этих шинах ездить нельзя», — подчеркнул водитель.

При этом характеристики резко ухудшились при достаточно большом остатке протектора, и визуально шины нельзя назвать изношенными.