Эксперт предупредил о вещах, которые нельзя оставлять в машине зимой

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин предостерегает от хранения в машине важных документов, которые повреждаются от конденсата и стеклянной тары с жидкостями, способными лопнуть на морозе. Об этом сообщает издание RT.

© N24.ru

Также эксперт рекомендует избегать хранения в автомобиле перцовых баллончиков и электрошокеров, которые могут быть неэффективны или даже опасны в мороз.

Смартфоны, пауэрбанки и другую технику с литиевыми аккумуляторами также лучше забирать с собой, так как холод негативно влияет на их работу и может привести к поломке.

