В Национальном автосоюзе отреагировали на предложение запретить в РФ номера без триколора

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером высказался в поддержку предложения о запрете в России автономеров без триколора.

С соответствующей инициативой в МВД России ранее обратился глава СПЧ Валерий Фадеев. «Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному», — поделился Фадеев мнением.

Мы поддерживаем инициативу главы СПЧ. Автомобильными номерами без триколора пользуются люди, которые не хотят ассоциировать себя с Российской Федерацией. Поэтому, безусловно, такие номера нужно запрещать. Если ты гражданин России, если ты русский человек, то ты должен пользоваться номерами с флагом. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Вместе с тем эксперт отметил, что в случае введения запрета на номера без триколора многие установленные на российских трассах камеры видеофиксации нарушений ПДД не будут способны выявлять нарушителей.

«Тут могут возникнуть проблемы. У нас очень старый парк камер, трети из них уже более 7 лет. И такие камеры не могут даже фиксировать то, пристегнут ли водитель ремнем безопасности или нет. Я уж не говорю о триколоре на номерах. Поэтому в случае реализации инициативы к выявлению нарушителей нужно будет привлекать силы Госавтоинспекции. Вместе с тем нам нужно обновлять камеры фиксации нарушений», - отметил Шапарин.

