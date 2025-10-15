Какие иностранные кроссоверы можно купить до двух миллионов рублей

Эксперты "Газпромбанк Автолизинг" рассказали "Российской газете", какие иностранные кроссоверы купить до двух миллионов рублей. В сегменте с января по октябрь реализовано 116 тысяч автомобилей, это всего на 5% меньше, чем год назад. При этом шесть машин из топ-10 показали на падающем рынке положительную динамику. В перспективе 2-3 месяцев продажи завезенных из Поднебесной машин будут показывать лучшую по сравнению с рынком динамику, вплоть до полного исчерпания запасов машин 2024 года выпуска.

© Российская Газета

Средняя цена нового автомобиля к началу октября превысила 3,3 миллиона рублей. Это с учетом того, что порядка 27% рынка приходится на товары АвтоВАЗа, которые пока стоят дешевле 2,5 миллиона. Тем не менее покупательная способность населения остается низкой, кредиты и лизинг для бизнеса и населения пока еще достаточно дорогие, а альтернатива в виде техники с пробегом устраивает не всех.

Неудивительно, что сегмент иномарок-кроссоверов, которые продают до двух миллионов, продолжал занимать существенную - порядка 13% - долю рынка. И несмотря на уже начавшуюся тенденцию по сокращению дисконтных программ дистрибьюторов и постепенное исчерпание запасов наиболее доступных товаров 2024 года выпуска, продажи таких паркетников оставались относительно высокими.

Напомним, что по итогам двух кварталов в таком же нашем рейтинге лидировал Haval Jolion. Однако к середине осени он оказался за рамками сегмента. Судя по данным агрегаторов, к началу октября на складах оставалось всего несколько десятков этих автомобилей 2024 года. Но без учета кредитных программ или trade-in дилеры не готовы были их отдать дешевле 2,1 миллиона.

В этой обстановке лидером оказался автомобиль китайско-белорусского бренда Belgee - X50. Его минимальная цена с учетом поддержек к началу октября составила 1,74 миллиона рублей. Несмотря на трехцилиндровый мотор, отсутствие полного привода и не самый просторный салон, именно эту машину по итогам трех кварталов выбрали 26,3 тысячи покупателей (+8% к 2024 г). Это лучший результат в сегменте. Собрат Belgee от Geely - модель Coolray - обладает большим крутящим моментом, экономичнее и новее по конструкции, но стоит от 2,4 миллионов рублей, что естественным образом влияет на популярность - 6,5 тысячи купленных машин с начала года.

Самый доступный (от 1,98 миллиона по РРЦ) кроссовер Haval - модель М6 - разошелся за три квартала года тиражом в 21,2 тысячи "штук" (-25% к 2024 г.). Есть надежда, что за счет российской сборки китайцы смогут и дальше держать на эту машину выгодную цену. С учетом скидок M6 можно приобрести за 1,68 миллиона рублей.

В свою очередь Chery Tiggo 4 (от 1,72 миллиона рублей) выбрали 16,8 тысячи покупателей. Пока непонятно, как долго эту модель смогут предлагать дешевле двух миллионов.

Суббренд Chery - марка Jetour - получила за счет кроссовера Dashing 14,2 тысячи покупателей и 4-е место в нашем рейтинге. Изначально машину продавали дороже 2,5 миллиона рублей. Снижение цен (от 1,8 миллиона рублей) на товар 2024 года повысило его продажи на 26%.

В свою очередь Changan CS35 (10,5 тысячи сделок, -36%), напротив, переживает не лучшие времена. Машин прежней генерации (от 1,8 миллиона рублей) у дилеров почти не осталось. На автомобили нового поколения дистрибьютор установил менее привлекательную (от 2,47 миллиона рублей) цену. Ожидать роста объемов не стоит.

Во второй половине топ-10 по-прежнему можно найти кроссоверы, которые производят на "Автоторе". Это Kaiyi X3 (3,7 тысячи сделок, +226%),

SWM G01F (2,1 тысячи) и G05Pro (1,9 тысячи). Несмотря на привлекательные цены (1,68-1,9 миллиона рублей), бороться на равных с лучшими моделями сегмента у них пока не получается. А Jetour X50 (1,3 тысячи сделок), похоже, и вовсе "снимают с пробега". По крайней мере, к началу октября на складах дилеров не было ни одной машины 2025 года выпуска.

Еще одна родственная Geely марка Livan продолжала предлагать кроссовер X3 Pro. Но несмотря на ценник от 1,67 миллиона рублей, в текущем году он растерял почти две трети клиентов (642 сделки, - 65%).

Стоит отдельно упомянуть еще четыре автомобили, которые относятся к продукции российских марок, но известно, что они построены на основе китайских или корейских аналогов. Это "Москвич 3" (9,2 тысячи сделок, -25%) по цене от 1,5 миллиона рублей, Xcite X-Cross 7 (8 тысяч, + 161%) - от 1,9 миллиона, Solaris HC (7,9 тысячи, + 1730%) - от 1,8 миллиона и Tenet T4 - 1,2 тысячи машин от 1,99 миллиона.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг: