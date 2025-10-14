Листья, солнце, «черный лёд»: неочевидные опасности осеннего вождения

По нашим наблюдениям, немалое количество водителей не воспринимают межсезонье всерьёз и с должной предупредительностью. Ну да, световой день становится короче. Ну да, иногда подмораживает или беспрестанно льёт дождь. Но асфальт без снега. А всё, что не зима — то лето. На самом деле осенью хватает опасностей, причём многие из них для среднестатистического пользователя отнюдь не очевидны. Читаем и запоминаем!

Опавшая листва

Вы спросите, как живописный жёлто-красный ковёр может угрожать безопасности дорожного движения? Не удивляйтесь, но прямым образом: этот праздник для глаз делает поверхность скользкой. В больших количествах и особенно в мокром состоянии листва создаёт прослойку между колёсами и дорожным покрытием. При неблагоприятном стечении обстоятельствах при экстренном замедлении может вырасти тормозной путь. Избежать неприятной ситуации легко: следует сбавить скорость, если под колёсами много листьев, увеличить дистанцию до впереди идущей машины, избегать резких торможений и манёвров.

Сплошная темнота

Чем ближе зима, тем короче световой день. Часто идут сильные дожди, случаются туманы. Всё эти факторы существенно ухудшают видимость. Порой настолько, что угнетённые беспросветной чернотой водители в частных беседах признаются: скорее бы выпал снег, чтобы всё вокруг окрасилось белым, а дорогу стало бы лучше видно. Таким образом, осенью следует быть предельно внимательным и не забывать про техническое состояние автомобиля. Фары и противотуманки должны исправно работать. Если есть вопросы к их состоянию — например, затёрся стекло или пластик, перегорели лампочки — то желательно принять срочные меры. Восстановление или замена оптики окупится всего за одну нештатную ситуацию. Щётки стеклоочистителей стали размазывать воду по стеклу и оставляют мутные области? Незамедлительно меняйте их на новые — есть серьёзный риск не увидеть на дороге опасность, особенно в тёмное время суток. Старайтесь держать лобовое стекло чистым. Не поленитесь вымыть его изнутри. Если вы никогда прежде этого не делали, то результат вас удивит — гарантируем!

Яркий свет Солнца

Как прекрасно, когда небесное светило находится позади вас и как неприятно ехать ему навстречу. Осенью солнце держится ниже к линии горизонта и тем более может ослеплять. Кроме того, случаются блики от передней панели на лобовом стекле, что в свою очередь ухудшает видимость. Не стоит забывать и про контрастные, почти чёрные тени на асфальте, которые отбрасывают деревья. В этих «пятнах» могут скрываться разные объекты, даже пешеходы. Иногда их видно в самый последний момент, поэтому даже погожим осенним днём расслабляться не стоит. Держите в машине солнцезащитные очки, используйте противосолнечный козырёк. Рекомендуется также использовать антибликовое покрытие лобового стекла.

Чёрный лёд

Первые заморозки в средней полосе России обычно случаются, когда на деревья ещё есть листья. Это рождает обманчивое спокойствие, мол, «на дворе пока ещё лето». Нередко водители забывают о таком опасном явлении как чёрный лёд — тонкой ледяной плёнкой, через которую виден асфальт. Чёрный лёд формируется при температуре от 0 С и ниже. Особенно опасны ночные и утренние часы при высокой влажности и ночных похолоданиях. Заметить черный лед иногда довольно сложно, но по ряду признаков это возможно. Если дорога выглядит мокрой, но из-под колёс других машин нет брызгов, не шум от качения покрышек стал ниже, руль вдруг стал «лёгким», а при торможении срабатывает ABS, то это может указывать на ледяную корку.

© Шедеврум

Коварство чёрного льда также заключается в чередовании с участками мокрой дороги, обладающими другим коэффициентом сцепления шин, что делает езду в определённой степени непредсказуемой. Если вы безопасно прошли поворот или смогли вовремя замедлиться, то вовсе не факт, что вам удастся это сделать через сотню-другую метров.

Чёрный лёд может поджидать на мостах и эстакадах, на продуваемых ветрами участках, в низинах, а также поблизости от водоёмов. Чтобы не угодить в коллизию, снижайте скорость, соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегайте резких поворотов и торможений. Также рекомендуется прощупывать характер покрытия кратковременным нажатием на тормоз (в отсутствие автомобилей сзади), дабы понять, чего ждать от дороги.

Аквапланирование

Осенние ливни не только ухудшают видимость, но также создают другие опасности. Слой воды на дорожном покрытии может привести к аквапланированию. Весьма пугающее явление возникает, когда протектор шин не успевает отводить воду и машина «всплывает» над дорогой. Фактически между покрышкой и поверхностью дороги создаётся водяной клин и автомобиль скользит по нему. Происходит это без предупреждений и сильно пугает неподготовленных людей. Избежать аквапланирования можно, если помнить о способствующих факторах. Первый — это скорость. Чем она выше, тем больше шансов потерять контроль над машиной и добавить седых волос на голове. Второй — состояние протектора. Изношенный, с недостаточной глубиной канавок уже не справляется с отводом воды. Третий — глубина луж. Очевидно, что чем толще водяная плёнка, тем сложнее отвести её из пятна контакта с дорогой. Четвёртый — неправильное давление в покрышках. Согласно исследованию компании Michelin, сниженное до 1,7 бар давление в колёсах грозит аквапланированием на скорости 100 км/ч.

Итак, мы уже выяснили, что наиболее опасным сочетанием является высокая скорость на мокрой дороге вкупе с «подточенными» шинами. Стоит также помнить про уклон дороги, где может скапливаться вода — особенно внимательным следует быть на спусках и поворотах. Что делать, если аквапланирование уже произошло? В первую очередь постарайтесь сохранять спокойствие, хотя это и непросто и не предпринимайте резких действий, которые лишь усугубят ситуацию. Не дергайте рулём, не нажимайте в панике на тормоз и не прибавляйте газ. Плавно отпустите педаль акселератора и крепко держите руль. Дождитесь, пока автомобиль не преодолеет слой воды и не восстановится сцепление с дорогой.

Запотевание стёкол

В условиях осенней сырости и холодов частенько запотевают окна. Это происходит прежде всего из-за контраста температур в салоне и снаружи, а так же из-за попадания влаги в салон автомобиля, которая испаряется и оседает на стёклах. Самый простой способ решения проблемы — направить поток воздуха на «лобовик». Можно попробовать обработать его разными средствами, но перед покупкой рекомендуем ознакомиться с отзывами потребителей, дабы не потратить деньги на заведомо неэффективную «химию». Перед окончанием поездки желательно проветривать салон и держать под рукой тряпочку или не оставляющие разводов бумажные салфетки для удаления влаги.

Бесстрашные пешеходы

В России люди часто предпочитают одежду тёмных расцветок, поэтому осенью их особенно сложно увидеть. В свою очередь пешеходы наивно полагают, что они заметны всегда и везде, а это не так. Более того, мы не раз видели, как особо отважные и недалёкие граждане смело ходят фактически по оживлённым загородным трассам с довольно посредственным освещением. Водителям следует постоянно быть предельно внимательным.

«Уставший» аккумулятор

Если в вашем автомобиле стоит старая и требующая замены аккумуляторная батарея, то не ждите первых серьёзных заморозков, а по возможности установите новую. Практика показывает, что изрядно «уставшая» АКБ начнёт регулярно подводить при понижении температуры, и однажды вы просто не сможете запустить двигатель. Как правило, это происходит в самый неподходящий момент.

Сельскохозяйственная техника

Осенью в связи со сбором урожая на провинциальных дорогах появляются разные комбайны и тракторы. В некоторых районах и регионах и довольно много. Они движутся медленно и иногда колонной, что создаёт для водителей определённые сложности. Перед манёврами поблизости с не слишком быстрой и весьма габаритной техникой убедитесь в безопасности и будьте внимательны.