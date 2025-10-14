Автопроизводители всё чаще вводят подписки на привычные функции в машинах. Тренд, захвативший стриминговые сервисы и фитнес-клубы, добрался до автомобильной индустрии. Анализ рынка выявил, что ряд компаний перешёл к модели, при которой водитель должен регулярно оплачивать доступ к определённым системам машины, хотя раньше они либо были бесплатны, либо включались в стоимость покупки единожды.

Особенно заметно это проявляется у западных производителей. Теперь за ежемесячный взнос можно активировать дистанционный запуск двигателя через приложение, управлять центральным замком или загрузкой новых карт для навигационной системы. В списке платных услуг значатся и более сложные функции, среди которых использование адаптивной подвески, автоматического помощника при парковке, сохранение записи с камер кругового обзора или получение сигналов о подозрительной активности вокруг автомобиля.

Некоторые модели оснащены системой, которая в аварийной ситуации самостоятельно связывается с сервисной службой. За отдельную плату машину можно отследить в случае угона. Отдельные бренды предлагают оформить подписку на декоративную анимированную подсветку или на команды, помогающие найти автомобиль на тёмной парковке с помощью специальных световых и звуковых сигналов.

Подобная практика начала широко распространяться и в других сферах — в мобильных приложениях для знакомств, программах для редактирования фото и видео. Встречается даже подписка на картриджи для принтера. Одна российская компания оказалась ещё более находчивой и представила подписку на воздух. Фирма реализует «умные» кондиционеры, которые после покупки требуют активации специального тарифа. Без этой ежемесячной оплаты техника не работает, поскольку у неё нет физического пульта управления, а все настройки осуществляются исключительно через мобильное приложение.