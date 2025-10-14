Премиальный минивэн у нас дома: тест-драйв Voyah Dream

Китайский бренд Voyah появился на российском рынке три года назад – осенью 2022 года. Первенцем марки стал кроссовер Free, а чуть позже в модельной линейке появился минивэн Dream, который с января 2025 года выпускается уже в Липецке. Чем не повод познакомиться с автомобилем поближе?

Приятная скромность

Минивэн Dream – автомобиль довольно крупный. В длину он насчитывает чуть больше 5,3 метра, в ширину – без малого два. Тем не менее выглядит он меньше своих габаритов. За это спасибо в меру сдержанному и лаконичному дизайну. У минивэна весьма строгий (хочется сказать – не китайский) облик с гладкими боковинами и без лишнего китча в деталях. Изящно и симпатично. То ли чёрный цвет действительно стройнит, то ли дизайнеры знают толк в оптических иллюзиях.

Да, кто-то укажет на крупную хромированную решётку радиатора, но посмотрите, например, как нынче выглядит рестайлинговый Mercedes-Benz V-класса. Он же гораздо более азиатский, чем Dream! И его гигантская решётка вдобавок ещё и подсвечивается по периметру, словно витрина магазина. Спасибо, что в Voyah удержались (пока?) от этой вопиющей безвкусицы. Светотехника китайского минивэна тоже довольно простая, без дизайнерских выкрутасов.

Экраны и сенсоры

Передняя панель – триптих из 12,3-дюймовых экранов под единым стеклом. Левый – приборная панель, центральный – тачскрин мультимедийной системы, правый – дисплей для пассажира, с помощью которого он может управлять музыкой в салоне или смотреть видео. Мультимедийка хороша интерфейсом и логикой меню – здесь всё понятно без лишних головоломок. Даже перевод на русский почти безупречен. Но где Apple CarPlay? В 2025 году такое непростительно – это как выпустить смартфон без камеры.

Блок управления климатической установкой вместе с кнопкой «аварийки» – сенсорные. Это неудобно, но лучше уж так, чем каждый раз лезть в мультимедийку, чтобы сделать чуть потеплее или, скажем, включить обдув ветрового стекла. Правда, на касания пульт реагирует с ленцой и порой не с первого раза, поэтому нажимать кнопки нужно увереннее, а для этого надо как следует прицелиться. На ходу это делать непросто.

Посадка за рулём комфортна: диапазоны регулировок хороши, передние кресла удобны, разве что подушка могла бы быть и подлиннее. Руль – почти идеально круглый, что уже неплохо, но на ощупь… Год назад я ездил на Voyah Dream китайской сборки, у которого была двухцветная отделка рулевого колеса, что выглядело дорого и солидно. У липецкого минивэна руль полностью чёрный, обшитый грубоватым кожзамом и с неровно прикрученной ступицей.

Вопросы качества

Вообще, с точки зрения материалов интерьера Дрим довольно-таки противоречив. Здесь хорошая экокожа на сиденьях, нижней части передней панели и дверей, но верхняя часть покрыта резиновым на ощупь и бюджетным на вид пластиком. Очень странный диссонанс – будто на складе кто-то перепутал полки. Хромает и качество сборки: водительское кресло громко скрипит на кочках, центральный подлокотник хрустит, когда кладёшь на него локоть. А выбор дешёвого пластика «под дерево» для отделки центрального тоннеля и вовсе необъясним.

Задняя часть салона смотрится и ощущается побогаче. Есть своя зона климата с сенсорным пультом на потолке, подстаканники, разъёмы USB, панорамная крыша, раскладные столики на спинках передних кресел. Нет разве что экранов, но давайте серьёзно – кому они нужны? У каждого сейчас есть смартфон, управляться с которым гораздо привычнее, чем с автомобильной мультимедийкой. Благо портов для зарядки хватит на всех.

Раздельные кресла второго ряда уютны – их можно разложить почти в горизонталь, выдвинуть подставку для ног и наслаждаться массажем. Я уж не говорю про такие банальности, как вентиляция и подогрев. Если сдвинуть второй ряд максимально назад, можно полностью вытянуть ноги, хотя на третьем ряду в этом случае места для ног не останется совсем. Вот бы ещё подлокотники не скрипели…

Но если потеснить обитателей второго ряда, сзади вполне можно ездить. Даже втроём, хотя среднему пассажиру придётся несладко. Без него явно лучше, хотя подстаканники и разъёмы USB есть даже там. Багажник довольно вместительный, но никаких крючков, карманов или сеточек в нём нет. У третьего ряда можно сложить спинки, но массивная подушка никуда не денется – под полом расположена батарея и привод задней оси.

Мягкость и точность

Минивэн Дрим построен на модульной платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) концерна Dongfeng – так же, как и кроссовер Фри. Обе модели существуют как в гибридном, так и в чисто электрическом исполнении, однако в Липецке «электрички» не собирают, а из Китая их больше не возят. Так что Dream отныне доступен только в гибридной модификации – с 1,5-литровым 143-сильным турбомотором C15TE3 под капотом.

Колёса вращают два синхронных электродвигателя 1XM: 204-сильный на передней оси и 218-сильный на задней. Ёмкость тяговой батареи, которая спрятана под полом в пределах колёсной базы, – 43 кВт·ч. В общем, привычная техника для любого китайского последовательного гибрида – ничего нового, проверенная схема. Разъём для зарядки, кстати, тоже сугубо китайского формата – GB/T.

Dream всё ещё способен порадовать даже искушённого водителя: шасси у минивэна настроено блестяще. Не будет преувеличением сказать, что по ходовым качествам равных ему до сих пор нет. По крайней мере – среди «официальных» одноклассников на российском рынке. Плавность хода – отменная. Пневмоподвеска безропотно глотает любые неровности и даже ямы с острыми краями переваривает без лишней встряски и шума.

При этом автомобиль остаётся собранным и точным в управлении. Он почти не кренится в поворотах, не раскачивается на волнах, не допускает вторичных колебаний при остановке и не шатается в колее. На загородной магистрали Voyah едет, как локомотив по рельсам – избитое сравнение, но изумительно точное. Единственное, что может сбить его с пути – сильный боковой ветер. Что, впрочем, неудивительно при такой площади боковой проекции кузова.

Беспощадная тяга

Руль, правда, ожидаемо пустой – обратной связи здесь куда меньше, чем хотелось бы. Реактивное усилие искусственное и слабо зависит от угла поворота рулевого колеса. Но самое классное ощущение – динамика. Здоровенный и тяжёлый автобус катапультируется с места настолько непринуждённо, что хочется испытывать это ощущение снова и снова. Будто нет за спиной двух рядов кресел на площади размером с комнату в хрущёвке. «Пристегнулись? Держитесь», – каждый раз говорил я пассажирам. Мысленно.

Мощнейшая тяга в 620 Н·м мгновенно выдаётся лёгким касанием педали тока, и Дрим без малейшей паузы уносится вперёд. У силовой установки в индивидуальном режиме вождения есть три уровня отзывчивости: «Экономия», «Стандартная» и «Спортивное». Да, они отличаются резкостью разгона и остротой реакции на нажатие правой педали, но энтузиазм, с которым минивэн атакует виражи, будет одинаковым в любом из них. Нельзя не отметить и весьма достойную шумоизоляцию – даже шины шуршат еле слышно.

В гибридном режиме силовой установки, когда электроника сама решает, в каких условиях и как долго использовать ДВС для подзарядки батареи, в столичных пробках Dream выпивает по 8-9 литров бензина, в смешанном цикле с городским трафиком и загородными трассами – 7-8 литров. Для столь ураганной динамики и массы это очень даже достойный показатель. А вот электричество Voyah любит больше – 24-25 кВт·ч минивэн съедает легко.

Благо новое программное обеспечение позволяет пополнять заряд батареи на ходу гораздо эффективнее. Помнится, китайская версия год назад разряжалась значительно быстрее. Здесь же в режиме «Топливо» реально можно пополнить запас хода на электротяге. Правда, в этом случае 51-литровый бензобак пустеет буквально на глазах. Есть и принудительный электрический режим, в котором минивэн обещает проехать 185 км на полностью заряженной батарее.

Конкуренты и цены

Если подытожить, Voyah Dream – весьма просторный, довольно комфортный и очень динамичный автомобиль. Но дорогой, и с переносом производства в Липецк он отнюдь не стал дешевле, хотя вопросы к качеству появились. Цены стартуют с 8,4 миллиона рублей, но при покупке можно получить субсидию от государства в размере 925 тысяч. Неизвестно, правда, сколько продлится этот аттракцион неслыханной щедрости.

Тем не менее это официальный автомобиль с гарантией в пять лет или 100 000 км, который всё равно стоит гораздо дешевле японских и уж тем более немецких одноклассников. Новый Mercedes-Benz V-Class нынче обойдётся минимум в 13 миллионов рублей, за Lexus LM просят вообще 18 миллионов. И всё это, разумеется, без гарантии. Но помните, что Voyah Dream – как китайский ресторан: вкусно и сытно, но некоторые блюда принесли остывшими.