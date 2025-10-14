Почему праворульные авто представляют угрозу

Недавняя инициатива по запрету праворульных автомобилей в России провалилась, но оставила нерешенными множество серьезных проблем, связанных с эксплуатацией таких машин.

Так, автоэксперт Егор Васильев отмечает, что эти машины продолжают представлять значительную угрозу для всех участников дорожного движения, независимо от региона.

Он полагает, что проблема заключается в том, что левши сталкиваются с неудобствами в мире, который создан для правшей. Особенно это заметно в контексте вождения автомобиля.

Каждый маневр становится сложнее, а попытка понять, что происходит вокруг, осложняется множеством внешних и внутренних факторов.

В ситуации, когда на дорогах с правильной инфраструктурой находятся исправные автомобили, возникают неразрешимые парадоксы. Например, как полицейский сможет безопасно выписать штраф и общаться с водителем, стоя спиной к потоку транспорта?

Водитель, выходя из припаркованного автомобиля, также сразу оказывается в зоне риска, рискуя быть сбитым капотом проезжающих машин. Настоящие проблемы возникают, когда такие машины оказываются в среде, созданной для леворульных.

Например, при перестроении в левую сторону владелец праворульного авто может создать аварийную ситуацию, о которой он сам узнает в последнюю очередь. Ведь для того чтобы увидеть, что происходит на встречной полосе, ему требуется в эту самую полосу выдвинуть большую часть своей машины. И это может привести к очень неприятным сюрпризам.

Помимо прочего, в правостороннем движении такие машины представляют особую опасность из-за сложности обгона и непредсказуемости поведения. Аварии с ними часто приводят к тяжелым последствиям.

Многие иномарки, попавшие в Россию, ранее были списаны на родине. Это влияет на отношение к ним как к дешевому и ненадежному транспорту, что провоцирует безответственное вождение и рост аварий.

Специалист, которого цитирует "Автовзгляд", подчеркнул, что обслуживание таких моделей часто осуществляется через замену узлов и агрегатов. При этом донорами выступают автомобили, которые вышли из строя раньше, чем рассматриваемый экземпляр.

Современный человек, как ни странно, часто превращает страх перед ДТП в подсчет потенциальных финансовых потерь, полагая, что все проблемы можно решить деньгами. Однако это заблуждение. Поэтому к праворульным автомобилям на наших дорогах следует подходить с осторожностью и даже некоторой настороженностью, резюмировал Васильев.

